KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yatakta hareket edemiyordum, felç olduğumu zannettim" - Son Dakika

Zonguldak'ta yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 14 günlük tedavi sürecinin ardından yenen Gamze Mekikli, eklem ağrılarının hala devam ettiğini belirterek, herkesten kurallara uymasını istedi.

Toplum Yararına Program kapsamında bir hastanede çalışan 50 yaşındaki Mekikli, 3 ay önce çalıştığı bölümdeki bazı sağlık personelinin testlerinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Mekikli, 14 gün boyunca evinde gördüğü tedavinin ardından iyileşti.

Hastalık nedeniyle işten ayrılarak iki çocuğuyla ilgilenen Mekikli, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

Hastalıkla mücadele sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Gamze Mekikli, hastanede çalıştığı dönemde virüsü kaptığını belirterek, "Bende hiçbir belirti vermedi. Kovid-19 olduktan sonra hastalığa yaklaşımım değişti. Hastalara korkarak ve ürkerek yaklaşıyordum ancak hasta olduktan sonra buna herkesin yakalanabileceğini, çok kötü bir süreç olduğunu düşündüm." diye konuştu.

"İnsanlar bu virüse yakalanmayacakmış gibi davranıyor"

Mekikli, insanların yeterince tedbir almadığını gözlemlediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Herkesin hiçbir şey olmamış gibi gayet rahat davrandığını, maskelerinin burunlarının altında olduğunu ve 'laf olsun' diye bu maskeleri taktığını gördüm. Bu olay hiç de görüldüğü gibi bir olay değil, çok ciddi bir rahatsızlık. İnsanlar bu virüse yakalanmayacakmış gibi davranıyor. Bu insanların virüse yakalandıktan sonra nasıl telaşlandıklarını gördüm. Hasta olduktan sonra evin içerisinde de maskeyle gezdim. O dönemde benimle birlikte yaşayan 15 yaşındaki kızım vardı, aynı evde ona bulaştırmadan yaşamak çok zordu. Her şeyimiz ayrıydı."

Hastalığın başında hiçbir belirtisi olmadığını ancak evde tedavisinin 4. gününde eklem ağrılarının başladığını anlatan Mekikli, "Yatakta hareket edemiyordum, felç olduğumu zannettim. Eklem ağrılarından yürüyemediğimi biliyorum. Çok şükür kendime geldim, ciğerlerim ve kan değerlerim temiz ama eklem ağrılarım hala devam ediyor. Kovid-19'dan sonra vücudumun çok çabuk yorulduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Mekikli, herkese kurallara uyma çağrısında bulunarak, "Dışarıda maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Banka kuyruklarında mesafeye kimse dikkat etmiyor. Vatandaşlarımız maskeyle burunlarını kapatsınlar, ellerini temizlesinler. Dikkat ederek hastalığa yakalanma riskimiz çok daha aza iniyor." diye konuştu.