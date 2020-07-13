KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yeni doğacak çocuğumu görememekten çok korktum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yeni doğacak çocuğumu görememekten çok korktum"

Samsun Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gazi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde çalışırken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sağlık memuru Ali Arslan'ın hastalık süresince en büyük korkusu, yeni dünyaya gelecek çocuğunu görememek oldu.

Samsun Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gazi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde çalışırken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sağlık memuru Ali Arslan'ın hastalık süresince en büyük korkusu, yeni dünyaya gelecek çocuğunu görememek oldu.

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Hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüse yakalanan hastalarını iyileştirmek için gece gündüz çalışan evli ve 2 çocuk babası Ali Arslan'a entübe bir hastadan virüs bulaştı.

Çalıştığı hastanenin acil servisine 17 Mayıs'ta yüksek ateş şikayeti ile başvuran Arslan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kovid-19 servisinde tedavi altına alındı.

Bir süre hastanede tedavi gören, daha sonra evine dönen Arslan, hamile eşine virüs bulaşmaması için kendini bir odada karantinaya aldı.

Hastalık süresince en fazla yeni dünyaya gelecek bebeğini görememekten korkan Arslan, koronavirüsü yendikten bir gün sonra baba oldu.

Hem hastalığı atlatmanın hem de çocuğunun dünyaya gelmesinin sevincini yaşayan Arslan, diğer Kovid-19 hastalarına umut olması için immün plazma bağışında bulundu.

Arslan, AA muhabirine, belirtiler üzerine başvurduğu hastanede çekilen akciğer filminden buzlu cam görüntüsü alınması üzerine yatarak tedavisine başlandığını söyledi.

Daha sonra evdeki karantina sürecinde izolasyon şartlarına harfiyen uyduğunu vurgulayan Arslan, "Görev yaptığım dönemde eşim hamile olduğu için ona koronavirüs bulaştırmamak için hastaneye gidiş, çalışma ve eve dönüş kıyafetim farklıydı. Evde izolasyon odası bile yaptık. Banyo ve tuvaletlerimizi bile ayırmıştık. Allah'tan eşime bulaştırmadım." dedi.

"Bebeğime doya doya sarılıp öpmek istiyorum"

Koronavirüslü hastaların takibini yaptıkları için süreci bildiğini anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Hastanede tedavi altındayken birkaç gün sonra fenalaşacağımı, yoğun bakıma alınacağımı, entübe olup öleceğimi düşünüyordum. Hastalık sürecinde eşim ve mesai arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli, 'Bu hastalığı yeneceksin.' diye cesaretlendirdiler. En büyük korkum dünyaya daha gelmemiş bebeğimi göremeyeceğimdi. Allah'a şükür, hastalığı atlattıktan bir gün sonra bebeğim de dünyaya geldi."

İyileştikten sonra tekrar hastanedeki görevine döndüğünü belirten Arslan, "Bebeğim dünyaya geleli 17 gün oldu ama Kovid-19 bulaşmaması için bir kez bile olsun koklayarak öpemedim. Ona ve eşime Kovid-19 bulaşmaması için evde izolasyonu uyguluyoruz. Bu süreç geçtikten sonra bebeğime doya doya sarılıp öpmek istiyorum." diye konuştu.

Arslan, Kovid-19'lu hastaların yaşadığı zorlu süreci en iyi bilen biri olarak bir an önce iyileşmeleri için immün plazma bağışında bulunduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs hastalarının kanımla iyileşmesi beni çok daha mutlu edecek. Umarım yoğun bakımda kalan hastaların iyileşmesine plazma bağışı ile bir nebze de olsa katkı sunabilirim." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Ali Arslan, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Yeni doğacak çocuğumu görememekten çok korktum' - Son Dakika
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