KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yoğun bakım hekimi olarak orada yatmak insanı çok ürkütüyor" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yoğun bakım hekimi olarak orada yatmak insanı çok ürkütüyor"

28.12.2020 11:05
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 12 gün entübe olarak kaldıktan sonra iyileşip işbaşı yapan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Volkan Yarar, yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 12 gün entübe olarak kaldıktan sonra iyileşip işbaşı yapan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Volkan Yarar, yaşadıklarını anlattı.

Nisan ayı sonunda Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan bir hemşirenin tedavisiyle ilgilenen Yarar, bir gece halsizlik, yüksek ateş ve terleme hissetti. PCR testi pozitif çıkan ve hastanede tedaviye alınan Yarar, 4 gün sonra nefes darlığı yaşamaya başladı.

Yapılan görüntülemede Yarar'ın akciğerlerinde ileri derecede yayılım olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Necati Gökmen, Dr. Yarar'dan İzmir'e gelmesini istedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde önce normal serviste tedavi gören Yarar, nefes alıp vermesi zorlaşınca yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakım ünitesinde 4 gün boyunca oksijen maskeyle desteklenen Yarar, son çare olarak solunum cihazlarına bağlanıp entübe edildi.

Entübe durumda 12 gün kaldıktan sonra iyileşen ve bundan 10 gün sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine dönen Yarar'a 3 hafta fizik tedavi uygulandı.

Evinde 1,5 ay dinlenen Yarar, yeniden işbaşı yaparak Kovid-19'la savaşan arkadaşlarının yanında mücadelesini sürdürdü.

"Hep kendimi telkin ettim"

Dr. Volkan Yarar, AA muhabirine, hastalığa yakalandığında virüsün ailesine de bulaşmış olabileceği düşüncesinin kendisini demoralize ettiğini söyledi.

O dönemde ailesinden kimsenin Kovid-19'a yakalanmadığını belirten Yarar, şunları kaydetti:

"Bu hastalığı geçirenlerin maruz kaldığı yalnız kalma durumu, insanlarda terk edilmiş, yalnızlık, ne olacağını bilememe, sıkıntıyı ve kötü bir şey olacakmış hissini artırıyor. O süreçler de çok ağır ve acı süreçlerdi. Yoğun bakım hekimi olarak orada hasta yatmak ve olabilecek olumsuzlukları bilmek de insanı çok ürkütüyor. Tedavinizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Hep kendimi telkin ettim, zaten dışarıda arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz hep dua ettikleri için orada hep hayata tutunmaya çalıştım ve çok şükür o süreci atlattık."

"Kendimi iyi hisseder hissetmez görevime başladım"

Sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadele yaşadığı zorluklara değinen Yarar, şöyle konuştu:

"Ev istirahatimin ardından kendimi iyi hisseder hissetmez görevime başladım. Burada bu hastalıkla savaş veren arkadaşlarımın yanına geldim. Yoğun bakımdaki hastaların nefes alamadıkları zaman yaşadıkları zorluklar, bizden bir çare ve umutla beklenti içinde olmaları, onları o şekilde görmenin verdiği acı bu süreci yaşadıktan sonra daha da travmatik hale geldi. Tüm arkadaşlarımız özveriyle bu işi yapıyor, herkes yoruldu. Çocuklarından ayrılanlar, annesini babasını ziyaret edemeyenler... Bu durum sağlık çalışanları açısından gerçekten çok zor. Bu kadar hasta kayıpları ve vefatlara, bizlerin ve Bakanlığımızın bu kadar emeğine rağmen hala bu işin ciddiyetinin farkında olmayan büyük bir kesim var. Hastalığa inanmayan, ceza yemeyeceğini bilse maske takmayacak büyük bir kesim var."

Yarar, kendisine hastalığı sürecinde destek veren ve tedavisinde emeği geçen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesindeki tüm sağlık çalışanlarına, dostlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım, Balıkesir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Yoğun bakım hekimi olarak orada yatmak insanı çok ürkütüyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı 51 sayı farkla mağlup etti Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım         
10:51
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor         
10:25
Profesörden korkutan kuraklık uyarısı: Sivrisineklerin artışıyla hastalıklar çoğalabilir Profesörden korkutan kuraklık uyarısı: Sivrisineklerin artışıyla hastalıklar çoğalabilir         
10:14
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı         
09:49
İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı         
09:43
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 11:11:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yoğun bakım hekimi olarak orada yatmak insanı çok ürkütüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei