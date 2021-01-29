KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yoğun bakımda sonu olmayan bir noktadasınız" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yoğun bakımda sonu olmayan bir noktadasınız"

29.01.2021 11:03
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yoğun bakımda geçirdiği zorlu tedavi sonrası yenerek görevine dönen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yoğun bakımda geçirdiği zorlu tedavi sonrası yenerek görevine dönen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Tutuk, AA muhabirine, belediye olarak salgının başladığı andan itibaren bütün tedbirleri aldıklarını, başkanlık görevini yürüttüğü için halkla iç içe olduğunu söyledi.

Çok yoğun tempoda görev yaptığını, bu sırada maske, mesafe ve hijyene çok dikkat ettiğini vurgulayan Tutuk, ancak küçük bir ihmal nedeniyle kendisinin de hastalığa yakalandığını anlattı.

Bütün tedbirleri almasına rağmen Kovid-19'un kendisine de bulaştığını aktaran Tutuk, "Halkın içerisinde yoğun gündem arasında hiç farkında olmadan ve yine saha çalışmalarındayken Kovid-19 olabileceğimi hissettim. Herhangi bir rahatsızlık veya kronik bir durumum olmamasına rağmen göğsümde bir gerilme hissettiğim anda muhtemelen Kovid-19 oldum dedim. Hemen gidip test yaptırdım ve testimin pozitif çıktığını öğrendim." diye konuştu.

"7 gün yoğun bakımda kaldım"

Testin pozitif çıktığını öğrendiği andan itibaren kendini izole ettiğini belirten Tutuk, özellikle ailesi ve çalışma arkadaşlarına bulaştırma olasılığını düşündüğünü dile getirdi.

Tutuk, insanın ailesinden, çalışma arkadaşlarından uzak kalamadığını, bu nedenle bulaştırma olasılığının yüksek olduğunu kaydederek şunları ifade etti:

"Aileme ve çalışma arkadaşlarıma bulaştırmış olabileceğimin tedirginliğini yaşadım. Bu korku ile herkese haber verdim, kamuoyuna duyurdum. Çalışma arkadaşlarımdan iki kişi de yakalanmış veya ben onlardan mikrobu aldım. Annem, abim ve ailemin yarısı Kovid olmuştu maalesef. Evimde karantina sürecinde ilaçlarımı kullanmaya başladım. İlk 6 gün hiçbir şey yoktu. Fakat yedinci gün nefes darlığı başladı ve o gün hastaneye kaldırıldım. İki gün normal odada kaldıktan sonra durumum kötüleşti ve üçüncü gün yoğun bakıma alındım. Bu arada Kovid olan ailem de evde tedavi görüyordu. Yoğun bakım süreci çok farklı bir aşamaydı. Orada yoğun bir tedavi altına alındım. Basınçlı oksijen makinesine bağlandım. 7 gün yoğun bakımda kaldım."

"Bu süreçte insan en çok ailesini özlüyor"

Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altındayken sağlık çalışanlarının özverisine bir kez daha hayran kaldığına vurgu yapan Tutuk, şöyle devam etti:

"Bu süreçte insan en çok ailesini özlüyor. Bunun dışında yemek yiyemiyor, tadını alamıyorsunuz. Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz güzel zamanları özlüyorsunuz. Oradaki sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yoğun bakımdaki insanlara kendi anne, babasına, evlatlarına bakar gibi bakıyorlar. Onların hakkı ödenmez. Burada en kötüsü ailenizden, sevdiklerinizden uzak kalmanız ve sonu belli olmayan bir noktadasınız. Çünkü yoğun bakımda 3-4 kişinin vefat ettiğine şahit oldum ve ben de yoğun bakımdaydım. 7 gün boyunca tavana baktım ve bu çok ağır bir süreçti. Entübe olmadığım halde o basınçlı makineye bağlı kalmakta zaten entübe gibi bir durumdu. Sonunda normal odaya çıktım ve tam olarak 22. gün ayağa kalkabildim. Bu hastalık beni ailemden, sevdiklerimden, işimden ayrı bıraktı. Çok şükür yaşıyoruz. Bunun ucunda vefat etmek de vardı."

Görevinin başında olduğunu ve kurallara son derece bağlı şekilde devam ettiğini anlatan Tutuk, şöyle konuştu:

"İnşallah tüm dünya ve ülkemiz bu hastalıktan kurtulur. Sağlıktan önemli hayatta hiçbir şey yok. Malınız, mülkünüz, çok iyi bir kariyeriniz olabilir ama sağlığınız olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymetinin olmadığını anlıyorsunuz. Onun için ne olursa olsun maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin Kovid-19 olacağı sözlerine ben inanmıyorum. Kendi tedbirlerini aldığı, izole olduğu, ev ve iş ortamında dikkat edildiği müddetçe Kovid-19'a yakalanılmayacağını biliyorum. Tedbirden önemli şey yok."

Mustafa Tutuk, Yalova, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Yoğun bakımda sonu olmayan bir noktadasınız' - Son Dakika


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