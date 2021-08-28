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Kovid-19 hastalarının "aşı yaptırmama" pişmanlığına şahit olan hemşire aşı çağrısı yaptı - Son Dakika

Kovid-19 hastalarının "aşı yaptırmama" pişmanlığına şahit olan hemşire aşı çağrısı yaptı

28.08.2021 11:01

Ordu Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Cemalettin Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış yapan hastalarda aşı olmamanın pişmanlığının bulunduğunu belirterek, "O yüzden diyoruz ki 'Mutlaka aşınızı yaptırın, bundan kaçmayın.

Ordu Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Cemalettin Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış yapan hastalarda aşı olmamanın pişmanlığının bulunduğunu belirterek, "O yüzden diyoruz ki 'Mutlaka aşınızı yaptırın, bundan kaçmayın.' Bizi kurtaracak tek şey şu anda aşı görünüyor." dedi.

32 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine, 4 aydır sorumlusu olduğu birimde, salgın sürecinden bu yana görev aldığını söyledi.

Birimdeki yoğunluğun daha önceki döneme nispeten iyi durumda olduğunu anlatan Yılmaz, "Hastalarımızın sayısı biraz daha azalmış durumda. Bunun da en önemli etkeninin aşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir dönem aşı yapılmamıştı, halkımız biraz imtina ediyordu. Bundan artık yavaş yavaş kaçındıklarını fark ediyoruz. Aşılarını oldukça hasta sayımız da düşüyor. Bu da bizim için iyi bir şey." diye konuştu.

Yılmaz, Kovid-19 hastalarına bakıldığında yaş ortalamasının 25 ile 45 arasında olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hastalığa yakalananları şu anda genç grubu oluşturuyor. Şu anda aşı yaptırmayan grupta daha çok sıkıntıları görüyoruz. Aşı yaptıran hastalarımızda semptomlar daha az, hastalığı daha tolere edebilecek seviyedeler. Aşı olmayan hastalarımızın da semptomları daha ağır. Nefes darlığı şikayetleri daha çok var. Nefes alamadıkları için göğüste bir ağrı hisleri oluyor. Genel bir vücut ve eklem ağrıları oluyor. Ama en büyük şikayetleri yine de solunum sıkıntısı."

Hastaların durumuna göre iyileşme sürecinin ortalama 10-14 gün arasında sürdüğünü belirten Yılmaz, "Ama ilk semptomlar en az 4 gün sürüyor. En önemli etken ilk 4 gün. Hastalarımız 4 günü atlatırlarsa diğer kalan 10 günü biraz daha rahat geçirebiliyorlar." ifadesini kulandı.

Tedavi sürecinde hastalarla iletişim halinde olduklarını anlatan Yılmaz, "Yatış yapan hastalarımızda aşı yaptırmamanın pişmanlığı var. O yüzden diyoruz ki 'Mutlaka aşınızı yaptırın, bundan kaçmayın.' Çünkü şu an önümüzde savunacağımız tek şey aşı. Bizi kurtaracak tek şey şu anda aşı görünüyor." diye konuştu.

Yılmaz, düğünler gibi toplu etkinliklerin de hastalığa yakalanmada önemli unsur olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bir ara sayımız çok iyiydi. Vaka sayılarımız düşüyordu. Vaka sayılarına biraz güvenip rehavete kapılıp maske ve mesafenin atlanıldığını tespit ettik. Şu anki gelen hastalarımızın çoğu da zaten temaslı. Mesafeye ya da maske kullanımına dikkat etmeyen ki bir çoğu da aşı olmayan hastalarımız. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor."

"O koruyucu ekipmanlarla çalışmak, burada efor sarf etmek çok zor"

Salgın nedeniyle gereken tedbirlere özveri göstererek uyulması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, Bakanlığın da bildirdiği gibi maske, mesafe ve temizlikten taviz verilmemesini istedi.

Yılmaz, aşı hakkı tanımlanan herkese aşılarını olma çağrısında bulunarak, "Bizim en büyük kurtarıcımız, en büyük kurtarıcı kaynağımız şu anda aşı. Aşımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." dedi.

Sağlık çalışanlarının, bu süreçte yoğun bir tempoda görevini yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Ekip arkadaşlarım ve tüm hastane adına sağlık çalışanlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Çünkü o koruyucu ekipmanlarla çalışmak, burada efor sarf etmek çok zor. Arkadaşlarıma bu özverilerinden dolayı bütün hastaneye, hatta tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 hastalarının aşı yaptırmama pişmanlığına şahit olan hemşire aşı çağrısı yaptı
Kovid-19 hastalarının aşı yaptırmama pişmanlığına şahit olan hemşire aşı çağrısı yaptı
Kovid-19 hastalarının aşı yaptırmama pişmanlığına şahit olan hemşire aşı çağrısı yaptı
Kovid-19 hastalarının aşı yaptırmama pişmanlığına şahit olan hemşire aşı çağrısı yaptı

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Acil Servis, Ordu, Sağlık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kovid-19 hastalarının 'aşı yaptırmama' pişmanlığına şahit olan hemşire aşı çağrısı yaptı - Son Dakika


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