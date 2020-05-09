Kovid-19 hastalarının Zehra hemşiresi oğluna kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kovid-19 hastalarının Zehra hemşiresi oğluna kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika

Kovid-19 hastalarının Zehra hemşiresi oğluna kavuşmak için gün sayıyor

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde gönüllü çalışan hemşire Zehra Camgöz, bir süredir ancak evinin balkonundan gördüğü 4 yaşındaki oğluna doya doya sarılmak için "evde kal" çağrılarına uyulmasını istiyor.

Kovid-19 hastalarının Zehra hemşiresi oğluna kavuşmak için gün sayıyor, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde gönüllü çalışan hemşire Zehra Camgöz, bir süredir ancak evinin balkonundan gördüğü 4 yaşındaki oğluna doya doya sarılmak için "evde kal" çağrılarına uyulmasını istiyor.

Kovid-19 salgını ile mücadelede ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan sağlık çalışanları, fedakarlıklarıyla ön plana çıkıyor.

Bunlardan biri de Antalya'da yaşayan 33 yaşındaki hemşire Zehra Camgöz... Mesleğini 11 yıldır özveriyle sürdüren Zehra hemşire, 5 sene önce hayatını doktor Uğur Camgöz ile birleştirdi.

Çiftin bu evliliğinden ise şimdi 4 yaşında olan Metehan dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde çalışan Zehra Camgöz, Kovid-19'la mücadelede ön safta yer alarak salgın hastalık servisi için gönüllü oldu.

Türkiye'nin sağlığı için ter döken diğer sağlık çalışanları gibi Zehra hemşire de ailesini ve toplumu riske atmamak için evinden ayrılarak Akdeniz Üniversitesindeki yurda yerleşti.

Hastaların yardımına koşan Zehra hemşireyi şimdilerde en çok ise salgın sürecinde oğlundan uzak kalmak üzüyor. Günlerini oğlundan ve ailesinden ayrı geçirmek zorunda olan Zehra Camgöz, "biraz daha sabır" dediği vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasını istiyor.

Zehra hemşireye ise iyileşen her hasta, bir aydır balkondan gördüğü oğluna kavuşmak için umut ışığı oluyor.

Salgın hastalık servisinde her hasta için ayrı önlük, ayrı koruyucu tulum giyen, üst üste taktığı 3 maskenin yanında gözlük ve siperlik de kullanan Zehra hemşire, özenle bakımını yaptığı hastalara moral veriyor, ilaçlarını kendisi içiriyor, hatta yemeklerini yediriyor.

"Bazen oyuncak alıp evin kapısına bırakıyorum"

Zehra Camgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günlerde hastaneye evinden gidip gelmeyi sürdürdüğünü ancak gönüllü olarak Kovid-19 servisine geçince yurda yerleştiğini söyledi.

Bu süreçte ailesinden ve 4 yaşındaki oğlundan ayrı kaldığını anlatan Camgöz, "Oğlum henüz 4 yaşında. Onun özlemini çekiyorum. Bazen oyuncak alıp, evin kapısına bırakıyorum. Bazen de çocuğum yukarıdayken eşim aşağıdan alıyor. Evimizin balkonundan bakan oğluma uzaktan el sallıyorum." diye konuştu.

Yaklaşık bir aydır çocuğuna hiç dokunamadığını anlatan Zehra Camgöz, servisinde ilk nöbete kaldığı akşam doktor olan eşi ile oturup bir karar verdiklerini ifade etti.

Camgöz, şöyle konuştu:

"Oğlum nasıl olsa evde ama koronavirüs taşıyan hastalarının bana ihtiyacı var' diyerek hastalarımı tercih ettim. Hastane bize yurtlarda konaklama imkanı sağladı. Yaklaşık bir aydır burada kalıyorum, çocuğumu bu süreçte göremiyorum. İhtiyaçlarımı eşim yurttaki kapıma bırakıyor. Eşim, işlerini ayarlayarak 20 gün oğlumuza baktı. Ancak o da çalışmaya başlayınca bakıcı tuttuk."

Çocuğuna üzüldüğü için onunla telefonda görüntülü konuşamadığını anlatan Camgöz, zor günlerin geçeceğine inandığını belirtti.

Hastanedeyken farklı bir rolde olduğunu vurgulayan Camgöz, "Çünkü başka evladını bırakıp izole olmuş hastalarla birliktesin. Onlar da aynı süreci yaşıyorlar. Onlara destek olman, hizmet vermen, tedavisini ve bakımını yapman gerekiyor. Orada artık evi geriye atıp, başka bir maskeye bürünüp onlara gülümsemek zorundasınız." diye konuştu.

Zehra Camgöz, salgın sürecinin bir an önce bitmesi için "evde kal" çağrısına uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Akdeniz, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:26 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor         
15:30
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu         
15:28
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum         
15:25
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi         
15:23
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı         
15:22
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış         
15:14
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi         
15:12
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur         
14:29
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi         
14:19
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 17:48:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 hastalarının Zehra hemşiresi oğluna kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]