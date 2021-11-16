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KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ - Son Dakika

KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ

16.11.2021 23:14
KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde baca temizliği için çıktığı 3 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek beton zemine düşen Harun T. (28) ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde baca temizliği için çıktığı 3 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek beton zemine düşen Harun T. (28) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Harun T.?nin, Kovid-19 teşhisi nedeniyle 5 gündür karantinada olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Huzur Mahallesi, Akasya Caddesi üzerinde bulunan binada meydana geldi. Harun T., 3 katlı binanın bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Bacayı temizlediği sırada dengesini kaybeden Harun T., yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören komşuları Harun T.?nin yardımına koşarken, sağlık ekiplerinehaber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Harun T. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARANTİNADA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tedaviye alınan Harun T.?nin hastanedeki ifadesinde koronavirüs hastası olduğu için 5 gündür karantinada olduğunu söylemesi üzerine sağlık ekipleri önlemleri arttırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Harun T. tedavisinin devamı için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ
KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ
KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ
KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ
KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ
KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ

İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOVİD-19 HASTASI BACA TEMİZLERKEN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ - Son Dakika
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