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Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika

Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

01.09.2021 12:53
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor, System.String[]

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde tedavi gören gebe Ebru Arslan, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

AYDIN ARIK - Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde tedavi gören gebe Ebru Arslan, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de, aşı olmayı ihmal ettiği için hastanede tedavi gören vakalar arasında 38 haftalık gebe 27 yaşındaki Ebru Arslan da bulunuyor.

Halsizlik, göğüs ağrısı ve aşırı öksürme şikayetinin ardından 29 Ağustos'ta ambulansla Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Arslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kovid-19 servisine alınan Arslan'ın, oksijen cihazına bağlı şekilde tedavisi sürüyor.

"Göğsümde ve ciğerlerimde bıçak yarası var gibi hissettim"

Sezaryenle 3 Eylül'de doğum yapması planlanan Arslan, yaşadığı sıkıntıları ve aşı olmadığı için duyduğu pişmanlığı AA muhabirine anlattı.

Ebru Arslan, 2 gün önce yaşadığı acılardan dolayı uyuyamadığını, bir anda yorgunluk hissettiğini ardından da öksürmeye başladığını söyledi.

Kronik rahatsızlığının da bulunduğunu, 2 gündür çok hasta olduğunu ve göğüs ağrıları çektiğini belirten genç kadın, şöyle konuştu:

"Göğsümde ve ciğerlerimde bıçak yarası var gibi hissettim. Aşı olmadığım için gerçekten çok pişmanım. Bütün hamile kadınlara seslenmek istiyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını yaptırsınlar. Sakın kimse 'ben koronavirüse yakalanmam' gibi düşüncelere kapılmasın. Ben korktuğum için aşı olmadım. Aşı olsaydım koronavirüsü bu şekilde değil daha hafif atlatabilirdim. Hiçbir kadın bu halde olmak istemez. Doktorlar zaten öneriyor aşıyı, muhakkak herkes aşısını yaptırsın, özellikle de hamileler."

"Gebelerin aşı yaptırmasını tavsiye ediyoruz"

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu da yapılan çalışmalarda aşının gebelerde de yan etki bakımından sıkıntı oluşturmadığına işaret etti.

Gebelerin belli dönemlerde ve takipte olduğu uzman doktor görüşüyle aşısını yaptırabileceğini ifade eden Gündoğdu, "Maalesef aşısını yaptırmayan veya aşısı eksik olan gebelerde bu hastalığın daha ağır seyredeceği veya ölümle sonuçlanacağını görüyoruz. Gebelerin aşı yaptırmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Hem bebeği hem de anneyi ciddi şekilde tehdit ediyor"

Kovid-19 servisinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Azize Sezin Şeyhanoğlu ise salgın sürecinde çok fazla gebe hasta takibi yaptıklarını bildirdi.

Delta varyantının ortaya çıkmasıyla gebe hastalarda artış olduğuna işaret eden Şeyhanoğlu, şöyle devam etti:

"Artık gebeler ciddi solunum sıkıntısı, yüksek ateş, bulantı ve genel durum bozukluğu ve yaygın akciğer şikayetleriyle geliyor. Bu artışın ana sebebi ne yazık ki gebelerimizin aşı olmayışı. Bu hastalarımızın bazıları ne yazık ki bebeklerini kaybetti. Bazı gebelerimizi de Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Kovid-19 artık hem bebeği hem de anneyi ciddi şekilde tehdit ediyor. Hastalandıktan sonra bunun keşkelerini çok fazla yaşıyorlar."

Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, COVIRAN Bereket, Bingöl, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika


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