Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı HES kodu ile anlaşıldı.
Adana'dan aldığı yükü Karapınar'a getiren kamyon şoförü M.Y'nin, HES koduna göre, Kovid-19 hastası olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği belirlendi.
M.Y, polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi.
Kamyon şoförüne, para cezası kesilerek memleketine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:59 - Kaynak: AA
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