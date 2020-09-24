Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi - Son Dakika

Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı HES kodu ile anlaşıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı HES kodu ile anlaşıldı. Adana'dan aldığı yükü Karapınar'a getiren kamyon şoförü M.Y'nin, HES koduna göre, Kovid-19 hastası olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği belirlendi. M.Y, polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi. Kamyon şoförüne, para cezası kesilerek memleketine gönderildi.

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