KOVİD-19 HASTASI MARKETE GİDERKEN GBT SORGUSUNDA YAKALANDI - Son Dakika

KOVİD-19 HASTASI MARKETE GİDERKEN GBT SORGUSUNDA YAKALANDI

KIRIKKALE'de, karantinayı ihlal edip, markete gitmek için sokağa çıkan Abdullah Suheip Erkoç (24), polisin GBT sorgusunda yakalandı.

KIRIKKALE'de, karantinayı ihlal edip, markete gitmek için sokağa çıkan Abdullah Suheip Erkoç (24), polisin GBT sorgusunda yakalandı. Erkoç, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerindeki devriye görevi sırasında Yuva Mahallesi 2466'ncı Sokak'ta durumundan şüphelendiği Abdullah Suheip Erkoç'un Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Erkoç'un koronavirüs testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiğinin anlaşılması üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber verildi. Karantina süresinin bitmesine 5 gün kaldığı tespit edilen Erkoç, 4 bin 50 TL ceza uygulanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yurtta karantinaya alındı. Erkoç'un markete gitmek için evinden çıktığı öğrenildi.

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