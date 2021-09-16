KOVİD-19 HASTASI MARKETE GİDERKEN GBT SORGUSUNDA YAKALANDI - Son Dakika

KOVİD-19 HASTASI MARKETE GİDERKEN GBT SORGUSUNDA YAKALANDI

KIRIKKALE'de, karantinayı ihlal edip, markete gitmek için sokağa çıkan Abdullah Suheip Erkoç (24), polisin GBT sorgusunda yakalandı.

KIRIKKALE'de, karantinayı ihlal edip, markete gitmek için sokağa çıkan Abdullah Suheip Erkoç (24), polisin GBT sorgusunda yakalandı. Erkoç, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerindeki devriye görevi sırasında Yuva Mahallesi 2466'ncı Sokak'ta durumundan şüphelendiği Abdullah Suheip Erkoç'un Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Erkoç'un koronavirüs testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiğinin anlaşılması üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber verildi. Karantina süresinin bitmesine 5 gün kaldığı tespit edilen Erkoç, 4 bin 50 TL ceza uygulanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yurtta karantinaya alındı. Erkoç'un markete gitmek için evinden çıktığı öğrenildi.

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı

Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı

Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark

Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı