Kovid-19 hastası penguen dansı ile yoğun bakımdan normal odaya alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 63 yaşındaki Binali Alkan, yoğun bakımda gördüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının yaptığı penguen dansı eşliğinde normal odaya götürüldü.

Binali Alkan ve 59 yaşındaki eşi Gülbahar Alkan'a yaklaşık bir ay önce Çerkezköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.

Gülbahar Alkan, iki haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastalığı daha ağır seyreden Binali Alkan ise yoğun bakım servisine alındı.

Alkan, immün plazma tedavisi de gördüğü yoğun bakım servisinden, 4 hafta sonra sağlık çalışanlarının penguen dansı eşliğinde normal odaya alındı.

Burada gözetim altında tutulacak Alkan'ın daha sonra taburcu edileceği ve karantinanın evde süreceği bildirildi.