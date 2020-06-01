Kovid-19 hastası Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi - Son Dakika

Moskova'dan alınan Uğur, uçakla memleketine getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğur'un tedavisinin Adana'da yapılmasını isteyen yakınlarının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Türkiye 'den Moskova'ya hareket etti.

Rusya'nın başkenti Moskova 'da yaşayan Selahattin Uğur'un (36) yakınları durumu ağırlaşınca, Moskova Büyükelçiliği'ne başvurdu.

Rusya 'da yaşayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Türk vatandaşı, durumu ağırlaşınca Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Adana 'ya getirildi.

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