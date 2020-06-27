Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi - Son Dakika

Yakınlarının durumu Türkiye 'deki yetkililere bildirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, hastaları yurda getirmek için bu ülkeye ambulans uçak gönderdi.

Rusya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Bursa 'ya getirildi.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı