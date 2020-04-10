Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

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Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı
6 saat önce
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavi gören hasta, alkışlarla servise alındı.
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda solunum cihazına bağlı tedavi gören hasta, alkışlarla servise alındı.
Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde 19 Mart'tan bu yana tedavi gören 48 yaşındaki S.U'nun, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine yoğun bakımdan servise alınmasına karar verildi.
Yoğun bakım personeli, servise alınan hastayı alkışlarla uğurladı.
S.U, yoğun bakım çalışanlarına el sallayarak karşılık verdi.
Bu arada, Sivas'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan 46 hastanın taburcu edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:34 Kaynak: AA
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