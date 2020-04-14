Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki hasta, alkışlarla servise alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "64 yaşındaki erkek hastamız, 20 gün önce yoğun bakım servisimize entübe olarak geldi. Yoğun bakım ekibimizce, hastamızın 14 gün solunum cihazına bağlı takip ve tedavisi yapıldı. 8 Nisan tarihinde extübe edildi. Bugün yoğun bakım tedavisini tamamlanarak servise çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada bir süre gözetim altında tutacak olan hastanın, kısa süre içerisinde şifa ile sevenlerine kavuşturulmasının ümit edildiği bildirildi.