Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı - Doktorların açıklaması (1) - Son Dakika

Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı - Doktorların açıklaması (1)
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in açıklaması Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in açıklaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr Erkan Baysal'ın açıklaması
DİYARBAKIR - Türk Işın Tedavisi Yöntemini ilk kez yeni koronavirüs tanısıyla yatan hastaya uygulayan doktorlar açıklama yaptı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:46 Kaynak: AA
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