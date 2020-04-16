Kovid-19 hastasının plazma nakli sonrası testinin negatif çıkması doktorları heyecanlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kovid-19 hastasının plazma nakli sonrası testinin negatif çıkması doktorları heyecanlandırdı - Son Dakika

Kovid-19 hastasının plazma nakli sonrası testinin negatif çıkması doktorları heyecanlandırdı

7 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, konvelesan plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıkmasına ilişkin, "Bu, verdiğimiz immün plazmanın o hasta için...

Kovid-19 hastasının plazma nakli sonrası testinin negatif çıkması doktorları heyecanlandırdı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, konvelesan plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıkmasına ilişkin, "Bu, verdiğimiz immün plazmanın o hasta için işe yaradığını, umut vadeden bir tedavi olduğunu gösteriyor." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde konvelesan plazma naklini gerçekleştiren ekipte yer alan Küpesiz, AA muhabirine, plazma naklinden sonra kronik rahatsızlıkları da bulunan hastanın sonucunun negatif çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu hastanın Türkiye'de hastalığı negatife dönen ilk hasta olduğunu ifade eden Küpesiz, plazma naklinin dünyada uygulanan bir yöntem olduğunu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığının onayıyla kriterler oluşturulduğunu dile getirdi.

İyileşmiş hastalardan plazmanın alınarak zor durumdaki hastalara verilmesinin eski bir yöntem olduğunu aktaran Küpesiz, "Ama koronavirüslü hastanın bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğimiz için giderek kötüye giden hastalarda plazmaların işe yaracağını düşünüyoruz çünkü içinde antikor var. Antikor, bu hastalığı yendiyse, iyi bir bağışıklık sistemine sahiptir. Dolayısıyla buradan aldığımız plazmayı, hastalıkla mücadele eden, gidişatı biraz daha kötü olabilecek olan hastalara nakil yaparak hızla toparlanmalarını, hastalığı yenmelerini sağlıyoruz."diye konuştu.

"Plazmalarıyla hayat kurtarabilirler"

Küpesiz, tedavilerin sonuçlarının nasıl olduğunu zaman içerisinde öğreneceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hastaya plazma naklettikten sonra sonucun negatife dönmesi, bilim insanları olarak bizi çok heyecanlandırdı. Bu, verdiğimiz immün plazmanın o hasta için işe yaradığını, umut vadeden bir tedavi olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da tabii ki kullanabileceğimiz bir yöntem. Plazma alma işlemi basit. Bağışçılar, hastalığı yendikleri için çok şanslılar ama bu şansı başkalarına da vermeleri çok iyi olacak. Plazmalarıyla hayat kurtarabilirler. Kan vermekten daha kolay bir işlem. Aferez ünitesinde 50 veya 60 dakikada işlem tamamlanıyor."

Bağışçının haftada iki sefer plazmasını verebileceğine değinen Küpesiz, işlemin hiçbir yan etkisinin olmadığını, hastalığı yenen gönüllülerin Kızılaya başvurabileceğini ifade etti.

Antalya'da tedavi sonucu Kovid-19'u yenen 27 yaşındaki Çağlar Çolak'tan alınan konvelesan plazma, Bilim Kurulunun kararıyla 10 Nisan'da yoğun bakımdaki bir hastaya aktarılmış, nakil sonrası hastadan alınan numunenin testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:37 Kaynak: AA

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