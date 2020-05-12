Kovid-19 hemşiresi, eşi ve 6 aylık bebeğiyle görüntülü görüştü - VAN - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan pandemi servisi hemşirelerinden Bedirhan Göl, eşi ve 6 aylık bebeğiyle görüntülü görüşerek hasret gidermeye çalıştı.

Van'daki pandemi hastanelerinde vakanın ilk görüldüğü andan itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, yaklaşık iki aydır ailelerinden ayrı yaşıyor.

Hemşireler olası bulaşma riskine karşı ailelerini ve kendilerini riske atmamak için Sağlık Bakanlığınca ayarlanan oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, o¨zel ve sivil toplum kurulus¸larına ait yurtlarda kalıyor.

Çocuklarını, eşlerini ve anne babalarını uzun süre göremeyen hemşireler, telefonla yakınlarıyla hasret gideriyor.

"Haftalardır ailemden, çocuğumdan uzağım"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli hemşire Bedirhan Göl, bebeğinden dolayı idari izne çıkan hemşire eşiyle sadece görüntülü konuşabiliyor.

Hemşire eşi ve 6 aylık bebeğinden bir süredir ayrı yaşayan Göl, eşinin Hemşireler Günü'nü telefondan görüntülü görüşerek kutladı.

Duygulu anların yaşadığı görüşmede Göl, hemşire eşine, "İnsanlar dikkat ederse biz de evimize erken döneriz" dedi.

Bedirhan Göl, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle haftalardır ailesiyle görüşemediğini ve onları çok özlediğini söyledi.

Eşi ve bebeğiyle görüntülü görüşerek hasret giderdiğini belirten Göl, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sağlık çalışanları zor bir dönemden geçiyor. Salgın bittiği zaman bizlerde ailemize kavuşacağız. Bu süreçte ailemiz ve yakınlarımızla görüntülü görüşmeye çalışıyoruz. Haftalardır ailemden, çocuğumdan uzağım. Eşim hemşire. Çocuğumuz dünyaya yeni geldiği için eşim idari izne ayrıldı. Halkımız kurallara dikkat ettiği sürece bizlerde daha erken ailemize kavuşacağız. Şu an bakmış olduğumuz hastaların durumu iyi. İnşallah en kısa sürede bu salgın biter diye umuyoruz