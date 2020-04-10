Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla fedakarca mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına günlük 300 tulum dikiliyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ESMEK

personeli ve eğitimcilerinden oluşan ekip, özenle diktikleri önlük ve tulumları kentteki sağlık kuruluşlarına teslim ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, ESMEK'ler vasıtasıyla sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Tulum ve önlüklerin dikimini yapanların hijyen kurallarını da en üst düzeyde tuttuğunu aktaran Sekmen, şöyle konuştu:

"ESMEK'ler, faaliyet gösterdikleri süre zarfında mesleki eğitime her zaman öncülük etti. ESMEK'lerde verilen eğitimler sayesinde piyasaların nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermekle kalmadık, ekonomik bir değer de ürettik. İçinde bulunduğumuz süreçte ise ESMEK'lerde günde 300 tulum önlük dikerek, sağlık kuruluşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde 7/24 esasına göre çalışan ekiplerimize de şükranlarımı sunuyorum. Gayretleriyle her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklar. Bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak ve salgını Allah'ın izniyle bir tehdit olmaktan çıkartacağız. Halkımız da kurallara uyarak, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayıp evde kalsın."