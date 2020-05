Kovid-19 ile mücadele eden doktor, ailesinin bayramını telefonda kutladı - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık personeli, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmaya çalışıyor.

Virüsü ailelerine bulaştırmamak için sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alan sağlık çalışanlarının büyük bölümü, Ramazan Bayramı'nı da aileleri ve yakınlarından uzakta hastalarına şifa olmak için görev başında geçiriyor.

Ardahan Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan ve eşi de sağlık personeli olan Balıkesirli Dr. Hasan Avcı da Ramazan Bayramı'na her bayramda gördüğü annesi Dudu Avcı'yı görememenin burukluğunu yaşıyor.

Hem annesinin sağlığını riske atmamak için memleketine gitmeyen hem de hastalarına şifa olmak için Ardahan'da kalan Avcı, anesini telefonla görüntülü arayarak bayramını kutladı.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini ve sevdiklerini riske atmamak için aylardır anne ve babalarını görmemeyi göze aldıklarını söyledi.

Hem salgınla mücadelede görev aldığını hem de cerrah olması dolayısıyla bayramda nöbetçi olduğunu dile getiren Avcı, ilk kez bir bayramda annesini görüntülü arayıp bayramını kutlamak zorunda kaldığını söyledi.

"Çalışarak ve sabırla bu süreci atlatacağız"

Avcı, bayramlaşmada annesinin gözyaşlarını tutamadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok zor bir durum. Eşim de sağlıkçı. İkimiz ailelerimiz için çok riskli durumdayız. Biz kendimizi, ailemizi ve hastalarımızı düşünmek zorundayız. Böyle bir sorumluluğumuz ve görevimiz var. Sevenlerimiz, yani yakınlarımız da bizi düşünüyor. Annem, bana ve torunlarına hasret kalsa da yapacak bir şey yok. Çalışarak ve sabırla bu süreci atlatacağız."

Hasan Avcı, annesi Dudu Avcı'nın Balıkesir'de yaşaması ve uzak olması dolayısıyla burukluğun bir kat daha artırdığını söyledi.

"Salgın başladığından bu yana annemi göremedim"

Bayram arifesinde bile ameliyata girdiğini dile getiren Avcı, en kısa sürede salgının üstesinden gelmek adına ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve dua ettiklerini belirtti.

Anne özleminin çok ağır bastığını belirten Avcı, "Salgın başladığından bu yana annemi göremedim. Sonuçta anne, tarifi mümkün olmayan bir sevgi, her görüşmemde göz yaşı döker. Uzun süre oldu onları göremedik. Telefonla annemi arayıp görüşerek bayramlaştık. Her gün daha da özlem artıyor. Onlar bizi ve torunlarını çok özlediler ama yapacak bir şey yok. Duamız salgın bitsin, hasret sona ersin." ifadelerini kullandı.