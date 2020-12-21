Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu - Son Dakika

Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu

21.12.2020 12:01

- (Özel) Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu K1 adı verilen madde Kovid 19 ile mücadelede yeni umut oldu Kovid 19 (koronavirüs) ile bütün dünyada mücadele hız kesmeden devam ederken, bir güzel haber de ülkemizden geldi.

- (Özel) Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu

K1 adı verilen madde Kovid 19 ile mücadelede yeni umut oldu

BALIKESİR - Kovid 19 (koronavirüs) ile bütün dünyada mücadele hız kesmeden devam ederken, bir güzel haber de ülkemizden geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması tarafından bulunan K1 etken maddesinin covid 19 ile mücadelede yeni bir umut oldu.

Kovid 19 virüsü ile mücadelede bilimsel olarak kullanılan 15 etken maddeye bir yenisi daha eklendi. AR-GE firması tarafından bilim adamlarıyla yapılan ortak çalışmada elde edilen K1 isimli etken maddenin Kovid 19 virüsü karşısında etkili olduğu ileri sürüldü. Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Bu konuda yapılan çalışmalar iki binli yılların başına dayanır. Maddenin antifungal ve antibakteriyel etkisi, Balıkesir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde mikrobiyolog arkadaşlar tarafından bakılmıştı. Çok yüksek bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu bulundu. Hemen bunun arkasından Durukan, maddeyi İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Bölümünde toksite deneylerini yaptırdı. Sonuçları o zamanki Prof. Dr. Süleyman Şener değerlendirdi. Hayvanlar ve bitkiler üzerinde toksitesinin olmadığı bulundu" dedi.

Çalışma hakkında bilgi veren AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, "BSL 3 Laboratuvarlarında yapmış olduğumuz çalışma sonucu dünyada kullanılmakta olan antiviral, yani şu an Kovid 19'da kullanılan tüm etken maddelerden daha güçlü yeni bir etken maddeye ulaşmış durumdayız. Dünyada bilindik 14-15 tane etken madde vardı. Bunları şu anda çok iyi geçebilen bir etken madde ürettik. Hatta 20 kata yakın, daha etkili olduğunu gösteriyor. Yaptığımız toksite çalışmaları sonunda da, çeşitli üniversitelerimizde hiçbir toksit değeri olmadığı da ispatlandı" dedi.

Durukan K1'in Türkiye'de üretilmiş bir etken madde olduğunu ifade ederek "Bundan önce, antimikrobiyal çalışmaları da yapılmıştı yaptığımız etken maddenin. Şu anda baktım ki Koronavirüste, dünyada mevcut kullanılmakta olan tüm etken maddelerden daha etkili olduğu ispat edildi. K1 adını vermiş olduğumuz etken madde, tamamen kendi üretimimizdir ve bunu dünyada başka bir yer yapamamaktadır" dedi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Faruk Durukan, "Biz şu anda hücre çalışmalarını tamamladık. İkinci faz çalışma, hayvan çalışmaları için Türkiye'de ve dünyadaki, Amerika Birleşik Devletleri hariç, dünyadaki tüm ülkelere diledikleri kadar, ücretsiz etken madde vermeye hazırız. B u ikinci faz çalışmalar için, hayvan çalışmaları için. Amerika'ya vermeyişimizin nedeni de Türkiye'ye ambargo uygulamaları, biz de onlara ambargo uygulayabileceğimizi görmüş olmalarıdır." Dedi.

Etken maddenin ileri çalışmaları için etken maddeyi paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Durukan "Elde ettiğimiz etken madde burada görmüş olduğunuz testlerdeki gibi, bunlar hücre çalışmalarıdır. Hücre çalışmalarında gayet başarılı olduğu ispatlanmıştır. Biz etken maddeciyiz, ilaç çalışan tüm firmalara, üniversitelerimize, tüm dünyadaki firmalara da bu etken maddeyi vermeye hazırız. Çünkü bu ilaçta ve aşıda kullanılabilecek bir etken maddedir. Biz ilaç firması değiliz; aşı firması da değiliz. Biz etken madde üreten firmayız. Dünya yeni bir etken maddeye kavuştu. Bütün dünyaya hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu
Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu
Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu
Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Araştırma Geliştirme, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu - Son Dakika


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