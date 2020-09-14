Kovid-19 ile mücadelenin "beyaz melekleri" hastalara moral veriyor - Son Dakika

Kovid-19 ile mücadelenin "beyaz melekleri" hastalara moral veriyor

Sivas'ta salgınla mücadelede ön saflarda yer alan hemşireler, zorlu görev şartlarına rağmen hastaların en büyük ilacı olan "moral ve motivasyonu" sağlamak için çaba gösteriyor.

Kovid-19 ile mücadelenin

Sivas'ta salgınla mücadelede ön saflarda yer alan hemşireler, zorlu görev şartlarına rağmen hastaların en büyük ilacı olan "moral ve motivasyonu" sağlamak için çaba gösteriyor.

Sivas'ın pandemi hastanesi olarak belirlenen Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) görev yapan hemşireler, yoğun günler geçirmelerine rağmen fedakarca çalışıyor.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendikten sonra yeniden görevine dönen hemşire Betül Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada yoğun bakım hemşiresi olduğunu ancak Kovid-19 nedeniyle pandemi servisinde görevlendirildiğini söyledi.

Nöbetleri 24 saat esasına göre tuttuklarını belirten Çavuş, "Nöbetlerimiz çok yoğun ve yorgun geçiyor fakat bunu hastalara yansıtmamaya çalışıyoruz. Hastalarımıza moral ve motivasyon vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bunu başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Hastalığı yendi, şifa dağıtmaya devam ediyor

Çavuş, en büyük endişesinin ailesine hastalığı bulaştırmak olduğunu dile getirerek, "Hastanede kullandığımız üniformalarımızı burada bırakıyoruz. Burada yıkayıp tekrardan giyiyoruz, eve gittiğimizde de ilk önce kişisel temizliğimizi sağlayıp ondan sonra ailemizle iletişime geçebiliyoruz. Önceye nazaran çok daha fazla sıkı tedbirler alıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 tedavisinin ardından yeniden görevine döndüğünü anlatan Çavuş, şunları kaydetti:

"Sağlıktan daha önemli bir şey yok. Kovid-19'a yakalandığımda yaklaşık 3 hafta karantinaya girdim. O süreçte sağlığa daha fazla önem verilmesi gerektiğini ve bu hastalığı tedbirlerle yenebileceğimizi gördüm. Bu dönemde acı olaylara da şahit olduk. Yaşlı bir çiftimiz vardı, ikisi de ayrı odalarda tedavi görüyordu. Eşini yoğun bakıma aldığımızı teyzeye söyleyememiştik çünkü onun da durumu kötüydü. Daha sonra eşinin yoğum bakımda öldüğünü öğrendik. Bu durum hepimizi derinden yaralayan bir hikaye olarak hafızalarımızda kaldı."

"Yakınlarının cenazelerine dahi gidemiyorlar"

ÇAGEM-1 Sorumlu Hemşiresi Fatma Muhit Karakaya ise mart ayında pandemi servisinde göreve başladığını, ilk dönemde aylarca çocuklarını göremediğini ve ailesinin yanına gidemediğini söyledi.

Serviste tedavi gören hastaların en çok solunum sıkıntısı şikayeti yaşadığına dikkati çeken Karakaya, "Buradaki insanlar eminim nefes almak için milyonlarca para vermek ister. İnsanlar burada ailece tedavi görüyorlar. Hasta yakınları ölen yakınlarının cenazelerine dahi gidemiyorlar." bilgisini paylaştı.

Karakaya, her türlü zorluğa rağmen insanlara yardımcı olabilmek için görev yaptıklarını vurgulayarak, "Burada ekip olarak çalışmaktan onur duyuyoruz. Hastalık bitene kadar burada çalışmaya devam edeceğiz. Hastalara mümkün olduğunca, elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. İhtiyaçlarını dört dörtlük karşılamaya çalışıyoruz. Her ne kadar olursa olsun ailelerinden uzaktalar." diye konuştu.

"Ön saflarda olmamız beni mutlu ediyor"

Hemşire Aslı Dilan Keser de çoğu kişinin kaçarak baktığı, insanların girmeye çekindiği bir serviste severek görev yaptığını aktardı.

Hastalarla sürekli iç içe olduklarını dile getiren Keser, bazılarının yakınlarına koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söylemekten çekindiklerini anlattı.

Kovid-19 hastalığında moralin çok önemli olduğunu, bu yüzden moral ve motivasyonu yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Keser, şöyle devam etti:

"Hastalığın vermiş olduğu psikolojik sıkıntının yanında, odadan dışarı çıkmamak, yakınlarını görmemek de onları bir hayli yıpratıyor. Odaya girdiğimiz zaman bizlerden destek alma ihtiyaçları oluyor. Hastalarımıza destek olmaya çalışıyoruz, umarım başarılı da oluyoruz. Ülkenin bulunduğu bu zor durumda, insanlara yardımcı ve destek olmak, ön saflarda olmamız beni mutlu ediyor."

435 sağlık çalışanı görev yapıyor

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ise salgınla mücadelede 35 doktor, 250 civarında hemşire ve 150 yardımcı sağlık personelinin görev aldığını bildirdi.

Bu süreçte yoğun emek veren sağlık personeline teşekkür eden Kaygusuz, hastane olarak bu yoğun sürecin üstesinden gelmeye çalıştıklarını, bunda da başarılı olduklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında görev yaptığını vurgulayan Kaygusuz, "Hasta sayısı artıkça sağlık çalışanlarının da pozitifli sayısı artmaya başladı. Bu da tabi iş yükümüzü daha da artırmaya başladı. Bunun için de vatandaşlardan ricamız mümkün olduğunca kurallara uymalarıdır." dedi.

Her türlü zorluğa rağmen sağlık çalışanlarının pozitif enerji dağıtmaya devam ettiğini söyleyen Kaygusuz, "Ne kadar zorlansak da içimizde bir takım acılar yaşasak da bunu hastalarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Her zaman hastalarımızla iyi ilişkiler kurmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Numune Hastanesi, Karakaya, Hemşire, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 ile mücadelenin 'beyaz melekleri' hastalara moral veriyor - Son Dakika

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