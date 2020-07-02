Kovid-19 ile mücadelenin gizli kahramanları: Filyasyon ekipleri - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yapan sağlık çalışanları, mücadelenin "gizli kahramanları" olarak görev yürütüyor.

Yunak'ta Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 4 kişilik filyasyon ve yardımcı sağlık ekibi pozitif vakaların temas ettiği kişileri tek tek bularak bilgilendiriyor.

Koronavirüsün yayılmasını engelleyen ekipler adeta dedektif gibi çalışıyor.

Yunak'ta 3 mahallede yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Kovid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.

Koronavirüs ile mücadelenin en önemli boyutu olan risk altındaki kişilerin takibini yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine ev ve iş yerlerini de ziyaret ediyor, risk altındaki vatandaşların koronavirüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.

İlçede bugüne kadar 400'e yakın kişiye direkt ulaşarak, yine 1000'in üzerindeki kişiyle iletişime geçilerek gerekli sorgulamalar ve izlemeler gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasağının olduğu günler de dahil her gün neredeyse 16 saate varan mesaileriyle koruyucu tulumlarla, kan ter içinde vaka avına çıkan ekipler, yeri geliyor tedavisi devam eden hastaların evine ilaçlarını götürüyor.

Yunak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hikmet Akbulut, ülke genelinde olduğu gibi Yunak'ta da koronavirüs ile mücadele çalışmalarının etkin ve kararlı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Yunak Kaymakamlığının destekleriyle filyasyon ekibinin Kovid-19 ile mücadelede önemli bir görev üstlendiğini belirten Akbulut, "Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat, gece gündüz, tatil demeden fedakarca çalışıyor. Onların bu gayretli çalışmaları neticesinde salgın belli bir kontrol aşamasına geldi. İnşallah vatandaşlarımızın da kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu döneme uyumlarıyla birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Hastalığın kontrol altına alınması konusunda sadece sağlık çalışanlarının çabasının yeterli olmayacağına dikkati çeken Akbulut, tüm vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları ve hijyen kuralları konusunda uyardı.