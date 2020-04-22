Kovid-19 ile savaşan kuruluşların çalışanlarına ait olduğu iddia edilen bilgiler internete düştü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Gates Vakfı gibi kuruluşların çalışanlarına ait olduğu iddia edilen e-posta adresleri ve şifreleri, bilgisayar korsanları tarafından internette yayımlandı.

Washington Post'un haberine göre, internet üzerinde aşırılıkçı ve terörist örgütleri takip eden SITE İstihbarat Grubu, 25 bin civarında e-posta adresi ve şifrenin pazar ve pazartesi günleri internete düştüğünü tespit etti.

NIH, DSÖ ve Gates Vakfının yanı sıra son dönemde Kovid-19'un aslında buradan yayıldığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü çalışanlarına ait olduğu savunulan adres ve şifrelerin gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken, bunların yer aldığı listeler, ilk olarak nefret dili ve aşırılıkçı siyasi yorumlarıyla tanınan mesaj panosu 4chan'e gönderildi.

Listeler daha sonra metin depolama sitesi Pastebin, Twitter ve mesajlaşma uygulaması Telegram üzerindeki aşırı sağcı kanallara yollandı.

SITE yöneticisi Rita Katz, "Listelerden Neonaziler ve beyaz üstünlüğünü savunanlar faydalandı, bunları faaliyet alanlarında saldırganca yayımladı. Veriyi kullanan aşırı sağcılar, koronavirüs salgını hakkında komplo teorilerini paylaşırken bir taciz kampanyası çağrısında bulunuyordu. İddia edilen e-posta delillerinin yayılması, aşırı sağda Kovid-19 salgınını silah olarak kullanmaya yönelik aylardır süren girişimin bir diğer parçası." değerlendirmesini yaptı.

Sözde e-posta adresleri ve şifrelerinin, 9 bin 938 ile en fazla NIH çalışanlarına ait olduğu, onu 6 bin 857 ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), 5 bin 120 ile Dünya Bankasının, 2 bin 732 ile DSÖ'nün ve daha düşük sayılarla da Gates Vakfı ve Vuhan Viroloji Enstitüsünün izlediği belirtildi.

NIH, CDC, DSÖ ve Dünya Bankası konuyla ilgili yorumda bulunmazken, Gates Vakfı, "Durumu, veri güvenliği uygulamalarımız doğrultusunda takip ediyoruz. Şu anda vakfımızda veri açığına dair bir göstergeye sahip değiliz." açıklamasını yaptı.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu da konu hakkında değerlendirmede bulunulmadı.