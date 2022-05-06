Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi - Son Dakika
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Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi

06.05.2022 15:05
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi

?? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, açık cezaevlerinde kalanlara uygulanan Kovid-19 izin süresinin 31 Mayıs'ta dolacağı anımsatılarak, ilgililerin bu tarihe kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği duyuruldu.

?? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, açık cezaevlerinde kalanlara uygulanan Kovid-19 izin süresinin 31 Mayıs'ta dolacağı anımsatılarak, ilgililerin bu tarihe kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği duyuruldu.

Kurumdan yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatıldı ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönemleri gerektiği kaydedildi.

Denetimli serbestlik yükümlülerinden, hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların da 1 Haziran'dan itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca, hükümlülerin dönecekleri ceza infaz kurumlarını kurumun internet sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacağı ifade edildi.

Yaklaşık 80 bin kişinin cezaevlerine dönmesi bekleniyor.

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Denetimli Serbestlik, Haziran, İnfaz, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi - Son Dakika
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