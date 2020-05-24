"Kovid-19 kahramanları" bayramı buruk geçiriyor

Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında fedakarca görev yapan sağlık personeli, Ramazan Bayramı'nı buruk bir şekilde ailelerden uzak geçiriyor.

Salgın nedeniyle bir süredir evlerinden ayrı kalan sağlık çalışanları, sosyal medya hesapları ile internet tabanlı bazı programlar aracılığıyla özlem duydukları çocuklarını, anne babalarını ve yakınlarını arayarak görüntülü ve sesli görüşmeler yapıyor.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli sağlık çalışanları da aileleriyle uzaktan bayramlaştı.

"İlk defa bir bayramı ailemden ayrı geçiriyorum"

Hemşire Merve Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır ailesiyle yüz yüze görüşemediğini söyledi.

Onların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten 30 yaşındaki Batur, bu sürecin geçmesini dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Zor günlerden geçildiğini hatırlatan Batur, şöyle devam etti:

"Ailemi çok özledim. Çok buruk bir bayram oldu benim için. İlk defa bir bayramı ailemden ayrı geçiriyorum. Hep nöbetlere kalıyorduk ama en azından bitince evimize gidiyorduk. Bu süreçte onların sağlığı için gidemiyoruz. Beni en çok üzen şey kızım, 'Ne zaman döneceksin annem?' diye bana sorduğunda 'Virüs bitince annem' dediğimde yüzüme bakıp gözlerini dolmasını izlemek. En acı veren şey oldu. Bugünleri de atlatacağız. Sevdiklerimize kavuşacağız."

Merve Batur'un eşi Özgür Batur da telefonla yaptığı canlı görüşmede, bayramı eşinden uzak buruk bir şekilde geçirdiğini dile getirdi.

Bu süreçte ülkenin sağlık çalışanlarına daha çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Batur, "Bir sağlık çalışanı eşi olarak onunla gurur duyuyorum. Kızımla her zaman onun arkasındayız. Onu çok seviyoruz." dedi.

"İçimiz buruk, bayram yaşayamıyoruz"

Annesi ve çocuğuyla telefonda sesli görüşme yapan yoğun bakım hemşiresi Hüseyin Baykal ise ramazanda iftarları ailelerinden uzakta yaptıklarını ifade etti.

Baykal, "İçimiz buruk, bayram yaşayamıyoruz. Telefonda seslerini duyabildim. 2,5 yaşında bir çocuğum var. El öpmeyi öğretmiştim. Bu bayram elimi öpecekti ama olmadı. İnşallah önümüzde güzel bayramlar var, onları yaşayacağız." diye konuştu.