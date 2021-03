Kovid-19 kapsamında ülke genelinde 74 yurtta 2 bin 644 kişi gözlem altında bulunuyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, ülke genelinde 74 yurtta 2 bin 644 kişinin gözlem altında bulunduğunu bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, sivil savunmanın, ülke savunmasının vazgeçilmez öğelerinden biri olduğu, yalnızca savaş zamanında değil barışta, yaşanan doğa kaynaklı afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürütülen koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin bütününü kapsadığı belirtildi.

AFAD'ın sivil savunma alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerine de yer verilen mesajda, tüm illerin İl Sivil Savunma Planları'nın, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'ne (AYDES) güncellenerek aktarıldığı, planların denetimi, güncellenmesi ve her an uygulamaya hazır halde bulundurulması sürecinin sistem üzerinden izlenebildiği ifade edildi.

Mesajda, şu bilgilere yer verildi:

"Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları ile ilgili olarak 81 ilimizde 6 bin 760 kamu kurum ve kuruluşu ile 6 bin 134 özel sektör kuruluşu olmak üzere toplam 12 bin 894 kamu ve özel sektör kuruluşu sivil savunma planlaması kapsamına alındı. Bunlardan 7 bin 872 kuruluşun planı onaylandı, 5 bin 22 kuruluşun plan hazırlama süreci ise devam ediyor. İkaz ve Alarm Hizmetleri kapsamında 'İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi (İKAS) Projesi' yürütülüyor. Hava taarruzları ile KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından alınacak olan ikaz ve alarm haberleriyle tehlike haber kaynağı olan kurumlardan alınacak afet ve acil durum tehlikesi haberlerinin il AFAD merkezlerine çevrimiçi olarak iletilmesini sağlayacak Haber Alma ve Yayma Sistemi yazılımı tamamlandı, test yayınları devam ediyor. AFAD ve ASELSAN AŞ iş birliğiyle siren sisteminin yerli ve milli imkanlarla yurt içinde üretilip ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenerek, Haber Alma ve Yayma Sistemi üzerinden iletilen tehdit ve tehlike haberlerinin, tehdit altında kalabilecek bölgelerdeki halka, gerek sirenlerle gerekse sesli anonslarla duyurulmasını ve uyarılmasını sağlamak amacıyla 'İkaz ve Alarm Sistemi Kurulumu (İKAS) Projesi' yürütülüyor."

Mesajda bu kapsamda, Gaziantep, Hatay ve Kilis il merkezleri ile Gaziantep'in Nizip İlçesi, Hatay'ın Reyhanlı, İskenderun ve Yayladağı ilçelerine Siren Sistemi Kurulumu çalışmaları Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diğer illerdeki çalışmaların da devam ettiği vurgulanan mesajda, "Ülkemizde uygulanabilir bir Sığınak Politikası oluşturulması maksadıyla 'Sığınak Politikasının Belirlenmesi Projesi' yürütülüyor. Bu çerçevede, paydaş kurum ve kuruluş temsilcileriyle, sorunlar ve çözüm yollarının tartışıldığı toplantılar ve çalıştaylar gerçekleştirildi. İsviçre ve Finlandiya örnekleri yerinde incelendi. 'Radyolojik ve Nükleer Korunma ve Savunma Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2021-2025)' 2020 yılı içinde tamamlandı. İl AFAD Müdürlüğü personelimiz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 2200 personele 'KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi' verildi. KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimleri 2021 yılında da devam edecek. KBRN Terimler Sözlüğü ve KBRN Standart Operasyon Prosedürleri El Kitabı 2020 yılı içinde hazırlandı. İlgili kitapçıklar, 81 il AFAD müdürlükleri, kamu kurumları ve ilgili üniversitelere gönderildi." denildi.

"114 KYK öğrenci yurdunda 26 bin 337 oda hazır tutuluyor"

Kovid-19 salgını kapsamında 2020 yılı içinde tüm illerdeki AFAD müdürlükleri ve Başkanlık teşkilatı personeline toplam 8 bin 100 FFP3 koruyucu maske alımı yapıldığı aktarılan mesajda, tüm il müdürlüğüne gönderilen acil yardım ödeneklerinin koordine edildiği belirtildi.

2020 yılında Kovid-19 sürecinde yurt dışından Türkiye'ye gelen 79 bin 228 vatandaşın, 77 ildeki 169 yurtta AFAD koordinasyonunda misafir edildiği hatırlatılan mesajda, 1963 personelin görev aldığı çalışmalar için 89 milyon 311 bin 822 lira ödenek gönderildiği bilgisi verildi.

Mesajda, "Halen ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 114 KYK öğrenci yurdunda 26 bin 337 oda hazır tutuluyor. An itibarıyla kullanılan 74 yurttaki 2 bin 631 odada 2 bin 644 kişi gözlem altında bulunuyor. İhtiyaçlar çerçevesinde ortaya çıkan harcamalarda kullanılmak üzere AFAD tarafından illere 15 milyon 8 bin 445 TL ödenek gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA