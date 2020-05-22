Kovid-19, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki sebze ve meyve fidelerine ilgiyi artırdı - Son Dakika

Günde binlerce aracın geçiş yaptığı Karadeniz Sahil Yolu'nda satışı yapılan sebze ve meyve fideleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında güzergahta yolculuk yapanların yoğun ilgisini görmeye başladı.

Sinop'tan Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanan Karadeniz Sahil Yolu, her yıl olduğu gibi bu sene de fide satıcılarının yol kenarlarında açtığı tezgahlarla renkli görüntülere sahne oluyor.

Trabzon ve Rize arasındaki kara yolu güzergahının Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde satışa sunulan fidelere, Kovid-19 salgını sonrası evlerinde fide yetiştirmeye yönelen vatandaşlar nedeniyle talep arttı.

Genellikle kendilerine ait tohumları köylerinde yetiştirerek Karadeniz Sahil Yolu'nda vatandaşlara sunan satıcılar ise ilgiden memnun.

Domates, biber ve salatalık fidelerinin 1,5 liradan, karpuz ve kavun gibi meyve fidelerinin de 3 liradan satışa sunulduğu tezgahlarda, patlıcan, kabak, lahana, marul ve kereviz gibi fideler de yer alıyor.

Yomra ilçesinde açtığı tezgahta fide satan Gülten Sağlam, AA muhabirine, fide almak isteyen insanların bu yıl çok fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Koronavirüs sonrası insanların bahçe ve balkonlarında zaman geçirmeyi tercih ettiğini belirten Sağlam, "Salgından sonra ilk defa fideyle tanışanlar oldu. Sadece merakından alanlar ve nasıl dikeceğini soranlar oluyor. Bizler de hem satış yapıp hem de fideyi nasıl büyütebileceklerini, gübresi ve toprağının nasıl olması gerektiğini tarif ediyoruz." diye konuştu.

Sağlam, satış yaptıkları alanın kara yolu olması nedeniyle farklı insanları tanıma fırsatı da bulduklarına işaret ederek, "En çok biber, domates ve patlıcan fideleri satıyoruz. Salgın nedeniyle evlerinde ve bahçelerinde zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra çay toplamak için Rize ve Artvin'e gidenler de bu sıralar fide alıyorlar." dedi.

Satıcılardan Emre İskender ise kendi yetiştirdikleri fideleri 10 yıldır bu güzergahta sattıklarını anlattı.

Fide satışlarının haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydeden İskender, "Tohumdan itibaren kendimiz yetiştiriyoruz. Koronavirüs sonrası köyüne giden çok insan oldu. Orada da bahçesiyle ilgilenmek isteyenler oluyor. Bu nedenle önceki seneye göre fidelere fazla talep oldu." ifadesini kullandı.

İskender, domates ve karpuz fidelerine ilginin yoğun olduğuna işaret ederek, fiyatlarının ise 1,5 ve 2 lira arasında değiştiğini söyledi.

Bahçesinde yetiştirmek için patlıcan ve biber fidesi alan Asiye Topal da "Açık alanda seçerek alma imkanımız oluyor ve bu nedenle bu yolda satılan fideleri tercih ediyoruz." dedi.