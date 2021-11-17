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Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor - Son Dakika

Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor

17.11.2021 18:20
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportu uygulamasına başlanacağı bildirildi.

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportu uygulamasına başlanacağı bildirildi.

İsveç'te 29 Eylül'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından vaka sayılarında görülen artış, bir kısım tedbirleri gündeme getirdi.

Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, aşı pasaportunun 100 kişiden fazla katılımcının olduğu kapalı alan etkinliklerinde isteneceğini belirtti.

Hallengren, yetkili makamların hükümete konu hakkında talepte bulunduğuna işaret ederek, uygulamanın 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını ifade etti.

Bu arada, İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 100'e çıkarken, vaka sayısı 1 milyon 186 bin 387'e yükseldi. Ülkede 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 81,7'si iki doz aşı oldu.

İsveç'te 3. doz Kovid-19 aşısı huzurevlerinden başladı

Öte yandan, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3'üncü dozun uygulanmasına huzurevlerinden başlandı.

Başkent Stockholm'de bir huzurevinde çalışan Türk asıllı Salih Ordulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3. doz aşılara eylül ortasında huzurevlerinde başlandığını kaydetti. Salgının başladığı günden beri Kovid-19'dan ölenlerin sayısının çok fazla olması nedeniyle 3. doz aşılara huzurevinden başlatıldığını dile getiren Ordulu, kendisine de 3. doz aşı yapıldığını söyledi.

Norveç ve Danimarka'da da yeni tedbirler

Norveç hükümeti 12 Kasım'da Kovid-19 yönelik yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmalarının ve haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini duyurmuştu.

Danimarka'da ise 12 Kasım'dan itibaren aşı pasaportu uygulaması gece kulübü, kafeler, parti otobüsleri ve iç mekan restoranların yanı sıra 2 bin kişiden fazla katılımcının olduğu açık hava etkinlikleri de yeniden başlamıştı.

Danimarka,10 Eylül'de Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk, Norveç de 25 Eylül'de kısıtlamaları kaldıran ikinci Avrupa ülkesi olmuştu.

Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor

Danimarka, Norveç, Eylül, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor - Son Dakika
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