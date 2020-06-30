Kovid-19, konutta doğalgaz tüketimini artırdı - Son Dakika

Kovid-19, konutta doğalgaz tüketimini artırdı

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle başlayan süreçte tüm kentlerde olduğu gibi Kayseri'de de evde geçirilen süre arttı.

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle başlayan süreçte tüm kentlerde olduğu gibi Kayseri'de de evde geçirilen süre arttı. Kayseri'de 550 binden fazla abonesi bulunan Kayserigaz'ın verilerine göre salgının etkili olduğu ilk 3 aylık kritik dönemde konuttaki doğalgaz tüketimi ortalama yüzde 5,1 arttı.

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Kayseri'de 550 binden fazla aboneye kesintisiz doğalgaz dağıtım hizmeti veren Kayserigaz, abonelerinin tüketim verilerini açıkladı. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının duyurulduğu 11 Mart'tan itibaren Kayseri'de konut abonelerinin doğalgaz tüketimi artarken resmi kurum abonelerinde düşüşler yaşandı. Kayserigaz'ın verilerine göre mart, nisan, mayıs aylarında konut abonelerinin tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı. Üç ayı kapsayan dönemde resmi kurumların doğalgaz tüketimi ise yüzde 10 geriledi.


MART VE NİSANDA KONUT TÜKETİMİ ARTTI


Kovid-19 pandemisi sebebiyle tüm dünyanın zorlu bir sınav verdiğini ifade eden Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, "Salgının yayılmaması için evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde, çalışanlarımızın gösterdiği büyük özveriyle bölgemizde kesintisiz hizmet sunduk, vatandaşlarımızın taleplerine yanıt verdik. Özellikle mart ve nisan aylarında konut abonelerimizin tüketim artışında evde kalma süreleri ve iklim koşulları etkili oldu. Abonelerimizin artan kombi, sıcak su ve ocak kullanımları tüketim rakamlarına da yansırken aynı dönemde resmi kurumların gaz tüketimlerinde ise düşüş yaşandı. Mayısta iklim koşullarının olumluya dönmesi konutlardaki tüketimi azalttı; 1 Haziran'da ülke genelinde başlatılan normalleşme adımlarıyla da resmi kurum tüketimleri yükseliş trendine girdi" diye konuştu. Mart ayından itibaren konutlarda doğalgaz tüketiminde hızlı bir artışın yaşandığına dikkat çeken Akbaba, "Konut tüketimlerinde bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 17'lik bir artış görülürken, nisanda bu oran yüzde 10 olarak gerçekleşti" dedi.


RESMİ KURUMLARIN TÜKETİMİ MAYISTA YARI YARIYA DÜŞTÜ


Kayserigaz'ın abone grupları bazında yaptığı çalışmaya göre mart-nisan-mayıs aylarında şu çarpıcı rakamlar ortaya çıktı:


ü Kayserigaz'ın hizmet bölgesinde Mart 2019'da toplam 50 milyon 222 bin standart metreküp doğalgaz tüketilirken pandemi vakalarının Türkiye'de de görüldüğü Mart 2020'de bu rakam yüzde 17,4 gibi yüksek bir oranda artarak 58 milyon 977 bin standart metreküpe ulaştı.


ü Nisan ayında konutların doğalgaz tüketimi yüzde 10,8 yükselirken mayıs ayında sıcaklıkların da artmasıyla konutların doğalgaz kullanımında geçen yıla göre bir düşüş yaşandı. Mart-nisan-mayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönem baz alındığında ise önceki yıla göre konutların doğalgaz tüketimi ortalama yüzde 5,18 arttı.


ü Pandemi sürecinde resmi kurumların çalışma saatleri azalırken çalışanların bir kısmı da evden çalışmaya yönlendirildi. Kayseri'de resmi kurumların doğalgaz tüketimindeki düşüş nisan ayında kendini gösterdi ve bir önceki yıla göre yüzde 13,4'lük bir gerileme oldu. Mayıs 2019'da 3 milyon 40 bin standart metreküp olan resmi kurumların doğalgaz tüketimi, Mayıs 2020'de yarı yarıya azalarak 1 milyon 515 bin standart metreküpe indi. Resmi kurumların doğalgaz kullanımı bir önceki yıla göre mart-nisan-mayıs dönemde ortalama yüzde 10 düştü. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19, konutta doğalgaz tüketimini artırdı - Son Dakika Ekonomi

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