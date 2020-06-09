Kovid-19'la mücadele çalışmalarına MARKA desteği - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele çalışmalarına MARKA desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 projeye destek verme kararı aldı.

Kovid-19'la mücadele çalışmalarına MARKA desteği, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 projeye destek verme kararı aldı.

Ajans, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile enfekte olma riskini azaltmak amacıyla hazırlanan "steril havayla solunum yapma imkanı sağlayan cihaz" ile testlerin doğruluğunu artırmak amacıyla üretilecek "RNA referans malzemesi" projelerini destekleyecek.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösteren MARKA'nın, 10 yıldır önemli projelerin hayata geçirilmesine destek verdiğini belirtti.

Koronavirüsün dünya genelinde hızla yayılarak küresel bir salgın haline geldiğini belirten Çöpoğlu, bu küresel krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talimatıyla ilk defa tüm Türkiye'deki 26 kalkınma ajansının eş zamanlı olarak destek çağrısına çıktığını hatırlattı.

Doğu Marmara'nın ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Çöpoğlu, salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla nisan ayında proje teklif çağrısına çıktıklarını kaydetti.

Çöpoğlu, 30 Nisan'da sona eren başvurular arasından 2 projenin desteklenmesinin uygun görüldüğünü aktararak, "Sağlık çalışanlarının koronavirüsle enfekte olma riskini azaltmak amacıyla steril havayla solunum yapma imkanı sağlayan cihaz projesi ve yapılan testlerin doğruluğunu artırmak amacıyla RNA referans malzemesi projesi destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda başarılı bulunan projelere toplam 579 bin 394 lira destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Testlerin doğruluğunu artırmak için RNA referans malzemesi üretilecek"

Desteklenen "2019-nCoV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Malzemesi Üretilmesi" projesine ilişkin bilgi veren Çöpoğlu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında ülkemizde yapılan ölçümlerin kalitesinin artırılabilmesi amacıyla yeni metotlar geliştiren ve referans malzeme üreten bir kurum olan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından 2019-nCoV virüsü ölçümlerinde kullanılmak üzere RNA referans malzeme üretimi gerçekleştirilecektir. Üretilecek referans malzeme, ülkemiz laboratuvarlarında yapılan testlerin doğruluğunu artırmak amacıyla ülkemizde üretilen kitlerde iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecektir. TÜBİTAK UME Laboratuvarlarında geliştirilecek altyapı, elde edilecek teknik deneyim ile 2019-nCoV virüsünün mutasyona uğraması veya başka bir virüsün ortaya çıkması durumunda, yeni RNA referans malzemeler çok kısa sürede üretilebilecektir."

- "Sağlık çalışanlarının enfekte olma riski azaltılacak"

Çöpoğlu, "Bilişim Vadisi'ndeki bir firma tarafından geliştirilen "Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı"na ilişkin çalışmaları da desteklediklerini aktararak, cihazın, sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini azaltmak amacıyla steril havayla solunum yapma imkanı sağladığını anlattı.

Proje kapsamında üretilecek 200 ürünün, Kovid-19 ile ön safta mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlilerine ulaştırılacağını dile getiren Çöpoğlu, "PAK-C ürünü, kullanıcıya kullanıcıyı yormadan solunum yapabileceği geniş bir solunum ortamı oluşturmakta, göz ve yüz bölgesinin dış ortam ile bağını keserek kullanıcının temasla enfekte olma ihtimalini en aza indirgemekte, dezenfekte edilebilir sistemiyle tekrar kullanım veya farklı kullanıcıların kullanımına imkan vermektedir. En önemlisi, kullanıcıya tek şarjla, 3 saat, yüzde 99,95 oranlı filtre edilmiş havanın aktarımının yapılmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

Koronavirüs, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'la mücadele çalışmalarına MARKA desteği - Son Dakika

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