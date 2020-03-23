Kovid-19'la mücadele eden İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı sürüyor - Son Dakika
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Kovid-19'la mücadele eden İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı sürüyor

34 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'ya dünyanın dört bir yanından tıbbı yardım gelmeye başladı.

Kovid-19'la mücadele eden İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı sürüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'ya dünyanın dört bir yanından tıbbı yardım gelmeye başladı.


Kovid-19 salgını nedeniyle 5 bin 476 kişinin yaşamını yitirdiği, mevcut vaka sayısının ise 46 bin 638 olduğu İtalya'da sağlık sistemi, yoğun talep karşısında bir süredir zorlanırken imdada farklı ülkelerden gelen tıbbi yardımlar yetişti.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2,5 milyonu Çin'den, 2 milyonu Avrupa Birliği'nden, 1,5 milyonu Mısır'dan ve 40 bini de Hindistan'dan olmak üzere sadece bugün 6 milyonu aşkın maske tedarik ettiklerini belirtti.


Di Maio, bugünlerde Rusya'dan 9 uçak dolusu tıbbi malzeme, Brezilya'dan 2,5 milyon ve yine Çin'den 1 milyon maske temin edeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı, bu iki günde 10 milyonu aşkın maske geleceğini duyururken çarşambadan itibaren Çin ile yapılan 100 milyon maske anlaşması çerçevesinde ilk 20 milyon maskenin ülkelerine ulaşacağını kaydetti.

Çekya ile İtalya arasındaki maske krizi çözüldü


Bakan Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda da Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'ten bir mektup aldığını belirterek, Çekya makamlarının el koyduğu İtalya'ya gelmesi gereken 110 bin maskenin 48 saat içinde geleceğini duyurdu.


Çekya makamları, yürütülen soruşturma çerçevesinde kısa süre önce Çin'in İtalya'ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardım konvoyuna el koymuştu.


İtalyan La Repubblica gazetesi de Çekya makamlarının İtalya'ya gidecek maskelere el koymasını, "Koronavirüs acil durumunda Çekya'dan İtalya'ya karşı ciddi AB dayanışması eksikliği" olarak yorumlamıştı.


İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, söz konusu paylaşımında ayrıca Türkiye'den gelecek 200 bin maskeye ilişkin tıkanıklığın da aşıldığını belirtti.


Türkiye'de Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiven ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklenmiş, dolayısıyla İtalya'ya ihraç edilecek maskeler de ön izin aşamaları tamamlanıncaya dek bir süre bekletilmişti. İki ülke arasındaki üst düzey ve diplomatik temasların ardından tıkanıklık aşılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:36 Kaynak: AA

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