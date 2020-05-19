Kovid-19'la mücadele eden sağlıkçıların yüzde 77'si kaygı ve korku hissediyor - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele eden sağlıkçıların yüzde 77'si kaygı ve korku hissediyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)'ın "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kovid-19 Değerlendirme Anketi", salgın sürecinde hastalıkla mücadele eden sağlık personelinin psikolojik risk altında olduğunu gösterdi.

Kovid-19'la mücadele eden sağlıkçıların yüzde 77'si kaygı ve korku hissediyor, System.String[]

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)'ın "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kovid-19 Değerlendirme Anketi", salgın sürecinde hastalıkla mücadele eden sağlık personelinin psikolojik risk altında olduğunu gösterdi. Sağlık çalışanlarının yüzde 77,2'si Kovid-19 nedeniyle kaygı ve korku hissi duyduğunu ifade ederken, yüzde 4'ü psikolojik destek aldığını belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, mesleki riskleri artan sağlık çalışanlarını da derinden etkiledi.

TÜSAD'ın gerçekleştirdiği "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kovid-19 Değerlendirme Anketi" de salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının genel davranışlarını ve mevcut psikolojik durumlarını gözler önüne seriyor.

Nisan ayında web tabanlı olarak yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 96,5'inin çalıştığı kurumda Kovid-19 acil/poliklinik hizmeti verilmekteyken, koronavirüs hastalarını doğrudan takip eden sağlık çalışanı oranı yüzde 73.

Katılımcıların yüzde 45,6'sı Kovid-19 hastasından sürüntü örneği alma, entübasyon gibi hastayla yakın temas kurulan işlem tecrübesi yaşadığını, yüzde 17,8'i hasta ile maskesiz olarak yakın temas öyküsü olduğunu bildirdi.

Sağlık görevlileri olası/kesin Kovid-19 hastası ile temas sırasında yüzde 91,2'lik oranla en çok tıbbi maske kullandığını belirtti. Bunun yanı sıra önlük, eldiven, N95 maske, tulum ve siperlik sırasıyla diğer sık kullanılan ekipmanlar arasında yer aldı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 30,2'si koronavirüs varlığı açısından kendilerinden sürüntü örneği alındığını belirtirken, yüzde 6,6'sı ise Kovid-19 tanısıyla tedavi aldığı bilgisini paylaştı.

Katılımcıların yüzde 77,2'si Kovid-19 nedeniyle kaygı ve korku hissi duyduğunu ifade ederken, yüzde 4'ü psikolojik destek aldığını kaydetti.

Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği'ne göre, sağlık çalışanlarının yüzde 44,6'sı anksiyete, yüzde 68,2'si depresyon açısından risk altında bulundu. Kovid-19 hastasını bizzat takip eden sağlık çalışanlarında anksiyete, ek hastalığı olan sağlık görevlilerinde ise depresif bulgular anlamlı olarak daha yüksek oranda tespit edildi.

"Sağlık çalışanlarının 3'te 2'sinden fazlası depresyon riski altında"

Açıklamada anket sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, ciddi risk altında hizmet veren sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu olumsuz koşulların, kendilerinde yüksek oranda kaygı ve korkuya neden olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 pandemisinin yansımalarını gördüklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları olarak hem kendimizin hem ailemizin hastalanma endişesini taşırken, aynı zamanda mesleğimizi yapıp, hastalarımızı iyileştirmeye ve hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte, hem Kovid-19 pandemisi ile ilgili görüşlerini almak hem de bu hastalığın sağlık çalışanlarında ruhsal açıdan bıraktığı etkileri görmek amacıyla bu anketi yaptık. Anket sonuçları bizlere dernek olarak ne şekilde yardım ve destek sağlayabileceğimiz konusunda yardımcı olacak."

Ankete katılan 300 sağlık çalışanından 193'ünün kadın, 107'sinin erkek, katılımcıların yüzde 82'sinin doktor, yüzde 11'inin hemşire, yüzde 7'sinin ise diğer sağlık çalışanı olduğunu aktaran Turan, "Ortaya çıkan bulgular, 3'te 2'sinden fazlası depresyon açısından risk altında olan sağlık çalışanlarının pandemi süresince çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç halinde psikolojik destek alması konusunda gereğinin yapılması gerektiğini gösterdi. Bu veriler ışığında, uygun önlemlerin alınması konusunda hem pandemi hastanelerinin idari sorumlularına, hem de Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'la mücadele eden sağlıkçıların yüzde 77'si kaygı ve korku hissediyor - Son Dakika

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