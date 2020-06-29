Kovid-19'la mücadele için Türkiye'den ülkelerine dönen Azerbaycanlı doktorlar görevlerini tamamladı - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele için Türkiye'den ülkelerine dönen Azerbaycanlı doktorlar görevlerini tamamladı

Türkiye'de çalışan 19 Azerbaycanlı doktor, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkıda bulunmak için döndükleri ülkelerinde 3 aylık çalışmalarını tamamladı.

Türkiye'de çalışan 19 Azerbaycanlı doktor, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkıda bulunmak için döndükleri ülkelerinde 3 aylık çalışmalarını tamamladı.

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) girişimiyle Haydar Aliyev Vakfı, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Ajansı, Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığınca ülke hastanelerinde Kovid-19 kontrolüyle ilgili temel becerileri güçlendirmek için martta başlatılan ve "REACT-C19" ismi verilen proje sona erdi.

Haydar Aliyev Merkezi'nde, projede görev yapan doktorlara sertifika verildi. Doktorlara sertifikalarını DSÖ Azerbaycan Temsilcisi Hande Harmancı ve diğer yetkililer takdim etti.

Proje kapsamında, Türkiye'de çalışan Azerbaycanlı Hekimler Derneğinin katkılarıyla belirli kriterlere göre seçilen 19 doktor, İzmir Ege Üniversitesinde bir hafta eğitim görmüş ve sonrasında Azerbaycan hükümetinin tahsis ettiği özel uçakla Bakü'ye dönmüştü.

Doktorlar, 17 Mart'ta 4 ekip halinde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Bakü'deki hastanelerde görev yapmıştı.

Azerbaycan bayrağının renkleri "mavi", "kırmızı", "yeşil" ve "beyaz" olarak isimlendirilen 4 ekip, Bakü'nün yanı sıra bölgelere de giderek Kovid-19 hastalarının tedavisini gerçekleştiren yerel sağlık çalışanlarına yardım etmişti.

Yerel hastanelerin personeline eğitimler veren doktorlar, DSÖ'nün koronavirüsle ilgili hazırladığı "hastane hazırlık kontrol listesi" isimli dokümanını kullanarak hastanelerin hazırlık düzeyini tespit etmiş, buldukları eksiklikleri hastane yönetimine sunmuş ve eylem planı hazırlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:09 Kaynak: AA

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