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Kovid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge hazırlandı - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge hazırlandı

28.06.2021 20:01
Kovid-19'la mücadele kapsamında

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kovid-19'la mücadele kapsamında Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kovid-19'la mücadele kapsamında Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19'un yeni varyantlarıyla bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilecek tedbirlere göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinanın 14'üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.

Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina, valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecek.

Karantina otelleri, konaklama ücretleri ve bu kişilerin sınır kapılarından transferleri gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecek.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilecek.

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur dışındaki ülkelerden kara, hava, deniz ve demir yolu ile Türkiye'ye giriş yapanlardan, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığını, ya da son 6 ay içinde Kovid-19 geçirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edenlerden yeni test raporu talep edilmeyecek ve bu kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak.

Söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlerin Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli olacak.

Varış noktalarında örnekleme ile PCR testi uygulanabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek.

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak.

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacak ve 10'uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak.

Bu kişilerden Delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları, 14'üncü günün sonunda PCR testinin negatif çıkması halinde sonlandırılacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Türk vatandaşlarına yönelik uygulamalar

Türk vatandaşlarından, en az 14 gün önce aşı yaptırdığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin sınır kapılarından Türkiye'ye girişlerine izin verilecek.

Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyenlere, sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak.

Aşı ya da test sonucu ibraz edemeyenler varış noktalarında karantinaya alınacak

Öte yandan yurt dışında yaşayan/ikamet eden, izin veya tatil amacıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gelen ve belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen Türk vatandaşlarının Edirne ve Kırklareli'ndeki kara ve demir yolu sınır kapılarından geçişlerine, temel bilgilerini (ülke içerisinde bulunacakları yer/adres bilgisi dahil) içeren formu doldurmaları halinde izin verilecek.

Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlar, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantinada kalacak.

Belirtilen tedbirlere ilişkin kararlar, vali, kaymakam ve sınır kapısı mülki idare amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde alınacak.

Güney Afrika, Bangladeş, Nepal, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'la mücadele kapsamında '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge hazırlandı - Son Dakika


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