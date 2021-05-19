Kovid-19'la mücadele kapsamında açıklanan destek paketi Sivas'ta çiftçileri sevindirdi - Son Dakika

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çiftçilere yapılacak destek açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Çetindağ, yaptığı yazılı açıklamada, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeyi memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında ton başına bin 650 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 lira, bin 275 lira olan arpa alım fiyatını ise bin 750 lira olarak açıkladığını anımsatan Çetindağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman çiftçilerimizin yanında oluyor. Cumhurbaşkanımıza şahsım ve tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Çetindağ, Erdoğan'ın ayrıca kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini müjdelediğini hatırlatarak, tüm çiftçilerin borçlarının ertelenmesini beklediklerini kaydetti.