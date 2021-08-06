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Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

06.08.2021 08:42
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı miktarı 75 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı miktarı 75 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.

İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı - Son Dakika


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