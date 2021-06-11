Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 791 bin 881 oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 216 bin 113, ikinci doz aşı 13 milyon 575 bin 768 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 302 bin 836, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 211 bin 954 olmak üzere toplamda 5 milyon 514 bin 790, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 616 bin 065, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 139 bin 239 olmak üzere toplamda 2 milyon 755 bin 295, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 296 bin 518, ikinci doz aşı sayısı 931 bin 585 olmak üzere toplamda 2 milyon 228 bin 103 doz olarak kayıtlara geçti.