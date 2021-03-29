Kovid-19'la mücadele kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek

29.03.2021 22:55
Kovid-19'la mücadele kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamaların daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda valiliklerin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edeceği belirtilerek, "Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."

milli eğitim bakanlığı, Pazartesi, Okul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'la mücadele kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek - Son Dakika


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