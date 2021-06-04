Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 30 milyon dozu geçti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan Kovid-19 aşı miktarının 30 milyon doza ulaştığını belirterek, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın, bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 14.24 itibarıyla 17 milyon 144 bin 487 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, bunlardan 12 milyon 866 bin 585 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.

Ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 30 milyon 11 bin 72'ye ulaştı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 20'sine birinci doz, yüzde 15'ine ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

İstanbul'da 2 milyon 896 bin 216'sı birinci doz, 2 milyon 49 bin 718'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 4 milyon 945 bin 934 oldu. Ülke genelinde yapılan her 6 aşıdan biri İstanbul'da uygulandı.

Ankara'da toplam 2 milyon 481 bin 621 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 405 bin 160'a, ikinci doz miktarı da 1 milyon 76 bin 461'e yükseldi.

İzmir'de ise 1 milyon 162 bin 368'i birinci doz, 893 bin 770'i ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 56 bin 138 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.