Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti - Son Dakika

Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti

24.05.2021 15:19
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti, System.String[]

Küresel Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ocak ayının 2. haftası başlatılan toplumsal bağışıklamada, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonun üzerine çıktı.

Küresel Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ocak ayının 2. haftası başlatılan toplumsal bağışıklamada, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonun üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 15.02 itibarıyla 16 milyon 33 bin 112 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 11 milyon 993 bin 623 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Böylece yapılan toplam aşı sayısı 28 milyon 26 bin 735'e çıktı.

Toplam 270 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı

Sağlık Bakanlığınca "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına devam edildi.

Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 270 milyon doz aşının temini için anlaşma yapıldı.

Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken, Sputnik V aşısının ilk partisinin kısa süre içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesinin inaktif aşısının Faz-2 çalışması tamamlanırken, Faz-3 çalışmasına birkaç hafta içinde başlanması hedefleniyor.

Sputnik V, Ocak, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti - Son Dakika


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