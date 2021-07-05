Kovid-19'la mücadelenin "gizli kahramanları" aşıların güvenli dağıtımı için büyük çaba gösteriyor - Son Dakika

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Ordu Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli personel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşıların kentteki sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için büyük özveri gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ordu'da da aşı tedariği, muhafazası ve dağıtımı konusunda büyük çaba sarf ediliyor.

Ordu Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görev alan çalışanlar da Kovid-19'la mücadelede etkin rol oynuyor.

Aşı nakil aracı ile yola çıkan personel, Ankara'dan ihtiyaca göre aldığı aşıları kilometrelerce yol katederek Ordu'ya getiriyor. Araçlarda uygun koşullarda muhafaza edilerek, birimlerdeki soğutma alanlarına konulan aşılar, ilçedeki sağlık kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda hazırlanıyor.

Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar, geniş coğrafi yapısı nedeniyle kilometrelerce yolun ardından araçlarla sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, AA muhabirine, salgınla mücadele kapsamında devletin ücretsiz olarak aşılama imkanı sunduğunu anımsattı.

Ülke genelinde olduğu gibi Ordu'da da aşılamanın yaygın şekilde yapıldığını belirten Aydın, "Aşı işi çok büyük, titiz ve arka planı olan bir iş. Siz sadece bir enjektörün kolunuza girip bir sıvıyı zerk ettiğini biliyorsunuz ama arkasında çok büyük bir emek yatıyor, çok büyük bir mücadele var." dedi.

Aydın, bu aşıların temininden uygulama noktasına kadar olan süredeki lojistiğin gerçekten büyük emek istediğini vurgulayarak, "Burada bizim görünmeyen, göz önünde olmayan kahramanlarımız var. Gece 2'de, 3'te yollara düşüyorlar. Gerek Ankara'dan Bakanlıktan aşıları temin etmeye gidiyorlar gerekse burada ilçelerin en ücra noktalarına kadar aşıları bozulmadan muhafaza ederek, soğuk zincir kurallarıyla birlikte en uç noktalara kadar taşıyorlar." diye konuştu.

Salgınla mücadele ederken hem filyasyon işlerinin yürütülmesi hem de hastanede tedavilerin yapılması konularını da koordine etmek durumunda olduklarını anlatan Aydın, gece bile gelse depo açılarak aşıların güvenli şekilde teslim alındığını ifade etti.

Aydın, her sabah sayım yapan çalışanların, haftalık ve günlük planlamalarla nereye ne kadar aşı gönderileceğini belirlediğini kaydederek, bazı ilçelerde anlık aşı talepleri olabildiğini, bu duruma göre de anlık müdahalelerle araç çıkarıldığını söyledi.

Şu ana kadar Ordu'daki hiçbir ilçede hastane ve aile sağlık merkezlerini bir gün dahi aşısız bırakmadıklarına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Burada gerçekten çok büyük bir emek var. Barışın kıymetini nasıl ki askerler en iyi bilirse sağlıklı bir dünyanın kıymetini de sağlıkçılar en iyi bilir. Lütfen bu emeğe saygı duyalım. Bu emeğimiz heba olmasın. Bu kadar insan gönüllü bir şekilde ki bunun maddi bir karşılığı yok, mücadele ediyor. Onları boşa çıkartmayalım. Bir an önce aşılanmak için başvuralım. Devletimiz bize bu imkanı ücretsiz sunuyor. Bu, çok büyük bir fırsat. Dünyanın pek çok ülkesinde belki böyle bir imkan yok. Hazır elimizde böyle bir imkan varken bulaş zincirini de kırmak amacıyla bir an önce aşılanalım."

"Kovid-19 dönemini atlatmak için canla başla çalışıyoruz"

Birimde görevli sağlık memuru Mustafa Yüce ise gece gündüz, hafta sonu ve resmi tatil fark etmeden mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını vurguladı.

Şehrin bütün aşı ihtiyacını Bakanlıktan temin ettiklerini ve uygun şartlarda saklayıp uygulanacağı birime kadar ulaştırdıklarını anlatan Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii zor şartlarda çalışıyoruz. İlimizin hakikaten coğrafi yapısı biraz dağınık. 19 ilçemiz var. Hepsi farklı hatlar üzerinde. Hemen hemen her gün, olmadı iki günde bir, ekstrem bir durum olursa bazen bir günde iki kere aşı dağıtımına çıkmak zorundayız. Yol ve hava şartları da etkili oluyor. Bir de ulaştırmak zorundasınız ki sağlık kuruluşuna başvuran insan aşısını beklemeden bir an önce yaptırabilsin. Yani zor, meşakkatli ama zevkli bir iş. Akşam eve yorgun gidiyoruz ama en azından huzurlu uyuyoruz."

Kemal Çarkçı ise ulaşımda kullanılan araçlarda, aşıların soğuk zincirine uyulması için soğutucu bulunduğunu ve saklama koşulları çerçevesinde aşıların dağıtımının yapıldığını belirtti.

Dağıtım planlamasına göre aşı nakil araçlarının Bakanlığa gittiğini aktaran Çarkçı, sevkiyat planlamasına göre dönüşte çevre illere de aşı götürebildiklerini dile getirdi.

Şoför olarak görev yapan Serat Cörüt de salgınla mücadelede görünmeyen kahraman olduklarını ve getirdikleri aşıları dağıttıklarını anlattı.

Çok yorucu bir süreç olduğunun altını çizen Cörüt, "Mesai kavramımız yok. Sürekli yollardayız. Türkiye'deki bütün şoför arkadaşlarım gibi hepimiz bu Kovid-19 dönemini atlatmak için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.