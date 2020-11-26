Kovid-19'la mücadelenin kahramanı filyasyon ekipleri 7 gün 24 saat görev başında - Son Dakika

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 100 sağlık çalışanından oluşan 12 filyasyon ekibi, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri belirleyip salgının önüne geçmek için gece gündüz görev yapıyor.

Türkiye'nin salgınla mücadelesinde mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veriyor.

Amasya'da görev yapan 12 filyasyon ekibi, 6 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla virüsü taşıyanlarla teması olan kişilere ulaşarak yeni tanı süreçlerini başlatıyor.

Risk altındaki kişilerin takibini yapan ekipler, gelen çağrılar üzerine evleri ziyaret ediyor, risk altındaki vatandaşların koronavirüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor, genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.

Gerektiği durumda hastalara ilaç veren ekipler, acil durumlarda hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

"Temaslı kişilere mutlaka ulaşıyoruz"

Filyasyon ekibinden sorumlu Amasya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Merve Taştan, AA muhabirine, koronavirüs ile mücadelenin en önemli boyutunun filyasyon olduğunu söyledi.

Son dönemde vaka sayılarının yükselmesinin iş yüklerini de artırdığına işaret eden Taştan, "Gece geç saatlere kadar arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. Sabah saat 5'e kadar vatandaşlarımızın evlerine gidip temaslı izolasyonu yapıp tedavilerine başlıyoruz. Temaslı kişilere mutlaka ulaşıyoruz. Şu ana kadar ulaşamayıp karantinaya almadığımız, pozitif olup tedavisine başlamadığımız herhangi bir kişi olmadı. İşimizi zorlaştıran en önemli faktör ise kişilerin sosyal izolasyon kurallarına dikkat etmemesi." ifadelerini kullandı.

Temaslı vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Taştan, şunları kaydetti:

"Çoğunlukla pozitif vakaların maske kurallarına uymayan, cenaze ve düğünlere katılan, ev oturmalarına giden kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Bazı kişilerin pozitif hastaların evlerine gidip ziyarette bulunduklarını öğreniyoruz. Bu durumlar bizleri çok üzüyor.

Bizler burada hastalığı ülkemizden uzaklaştırmak için mücadele veriyoruz. Bu durumda sağlık çalışanlarımızın iş yükü çok ağır. Vatandaşlarımızla iş birliği içinde olmamız iş yükümüzü azaltacağı gibi bu hastalıktan ülkemizi kurtarmamıza da yardımcı olacaktır."