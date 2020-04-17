Kovid-19'la mücadeleye "31 ücretsiz araç" desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19'la mücadeleye '31 ücretsiz araç' desteği - Son Dakika

Kovid-19'la mücadeleye "31 ücretsiz araç" desteği

6 saat önce

Diyarbakır'da bir araç firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki 17 ilçede vatandaşların hizmetinde kullanılması için 31 araç tahsis etti.

Diyarbakır'da bir araç firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki 17 ilçede vatandaşların hizmetinde kullanılması için 31 araç tahsis etti.

Tahsis edilen 31 araç bir ay süresince vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kullanımına sunulacak.

Araçlar, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeoğlu'nun katılımıyla Valilik önünde düzenlenen törenle teslim edildi.

Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, bir ay boyunca 17 ilçede kullanılacak, vatandaşların ihtiyacını karşılayacak 31 aracın teslim alındığını söyledi.

Böyle bir katkıyı sunan firma yetkililerine teşekkür eden Güzeloğlu, el birliğiyle, yardımlaşma ile bu zor sürecin atlatılacağını belirtti.

Kentte, 22 Mart'tan itibaren 17 ilçede, yaklaşık 120'ye yakın Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, şimdiye kadar 50 bini aşkın talebi karşıladığını ifade eden Güzeloğlu, gıda, ilaç ve çocuk bezi gibi taleplerin anında yerine getirildiğini kaydetti.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"İlçelerimizde görevli Vefa Sosyal Destek gruplarımız hayati bir görev ve sorumluluk taşıyorlar. 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olarak, onların maddi ve manevi her talebine cevap vererek destek oluyorlar. El birliği ve güç birliği yaparak kononavirüsün sıkıntılarını en aza indireceğiz."

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirten Güzeloğlu, bu yaş grupları arasında kalan vatandaşlardan da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

Bu süreci en kısa süre içerisinde atlatmayı umduklarını dile getiren Güzeloğlu, "17 ilçede bir telefon kadar vatandaşlarımıza yakınız. Bugünden itibaren Vefa Sosyal Destek Gruplarında kullanılan bu araçlar, alandaki etkinliğimizi artıracak ve vatandaşların talebine hızlı cevap vermemize katkıda bulunacak. Destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadeleye 31 ücretsiz araç desteği

Vefa Sosyal Destek Grubu, Diyarbakır, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:49 Kaynak: AA

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