Kovid-19'lu çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan kardeşine nakledildi - Son Dakika

Kovid-19'lu çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan kardeşine nakledildi

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan 5 yaşındaki erkek çocuğundan alınan kök hücreler, Akdeniz anemisi (Talasemi) hastası 7 yaşındaki kız kardeşine hastalık bulaştırılmadan başarıyla nakledildi.

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan 5 yaşındaki erkek çocuğundan alınan kök hücreler, Akdeniz anemisi (Talasemi) hastası 7 yaşındaki kız kardeşine hastalık bulaştırılmadan başarıyla nakledildi.

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Bangkok Post'un haberine göre, Bangkok'taki Ramathibodi Hastanesinden yapılan açıklamada, Akdeniz anemisi hastası kız kardeşinin hayatını kurtarmak için bağışçı olan Kovid-19 hastası küçük çocuktan başarılı kök hücre nakli yapıldığı belirtildi.

Ramathibodi Hastanesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kök Hücre Nakli Uzmanı Prof. Dr. Suradet Hongeng, 5 yaşındaki Sila "Jio" Boonklomji'nin, doğuştan Akdeniz anemisi olan 7 yaşındaki kız kardeşi Jintanakan'ı kurtarmak için kök hücre bağışçısı olduğunu söyledi.

Prosedürün nisan ayında gerçekleştiğini kaydeden Suradet, "Bu vaka, çok zorlu ve karmaşıktı. Tam Jio'dan kök hücre toplamamız gerektiğinde, Kovid-19 taşıdığını fark ettik. Bu durum, Jio'yu bir diğer hasta konumuna soktu. Ayrıca 5 ve 7 yaşındaki her iki hasta da küçüktü. Bu nedenle, her adımın özel bir dikkatle atılması gerekiyordu." dedi.

Kemik iliğinden kök hücrelerin alınmasının, kök hücrelere Kovid-19 bulaşma olasılığı dahil riskler taşıdığını belirten Suradet, Jio'nun aynı zamanda karantinaya alınması gerektiğini, bu nedenle prosedürün uzadığını ve operasyonun, sağlık personeli için de risk teşkil ettiğini ifade etti.

Jintanakan'ın işlemden önce kemoterapi gördüğünü ve bağışıklığının düşük olduğunu aktaran Suradet, "Bu vaka, nakil için bir Kovid-19 hastasından kök hücre almak üzere yapılan acil operasyon bakımından dünyada bir ilktir." değerlendirmesinde bulundu.

Nakil, Ramathibodi Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji ve Onkoloji Bölümünden Doç. Dr. Usanarat Anurathapan tarafından gerçekleştirildi.

Usanarat işlemi, "Tayland tıbbı açısından gurur verici bir gelişme ve tedavide diğer bir dönüm noktası" olarak yorumladı.

Hastanenin açıklamasında, Kovid-19 hastası küçük Sila "Jio" Boonklomji'nin yanı sıra virüsü kapan annenin de iyileştiği bildirildi.

Tayland, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'lu çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan kardeşine nakledildi - Son Dakika

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