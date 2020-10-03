Kovid-19 modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı - Son Dakika

Kovid-19 modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı

Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, büyük afetlerin, salgınların, felaketlerin ardından modanın insanların kendine gelmesi, umutlanması için başvurduğu ilk sektör olduğunu dile getirerek, "Kovid-19 salgını modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı.

Kovid-19 modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı, System.String[]

Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, büyük afetlerin, salgınların, felaketlerin ardından modanın insanların kendine gelmesi, umutlanması için başvurduğu ilk sektör olduğunu dile getirerek, "Kovid-19 salgını modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı. Artık tişört sadece bir tişört olmayacak, aynı zamanda vücut ısımızı ölçerek ateşimizin olup olmadığını bize ve çevremizdekilere bildirecek" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, sektörleri kökten dönüştüren Kovid-19 salgını; moda anlayışını, üretimi ve önümüzdeki yılın trendlerini de değiştirdi. Pandeminin tekstil sektörüne etkilerini ve gelecek yıl beklentilerini değerlendiren Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, insanı etkileyen her olayın modada yer bulduğunu vurguladı.

ALIŞKANLIKLAR VE TERCİHLER DEĞİŞTİ

'Yeni normalde' artık kıyafetlerden sadece şık ya da kaliteli olmasının beklenmediğini aktaran Kizek, farklı ihtiyaçların ön plana çıktığını ifade etti. Bu süreçte modanın teknoloji ile çok daha sıkı etkileşime girdiğini söyleyen Kizek, "Mevcut alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi ve yaşantılarımızı yeniden yorumladığımız ve 'yeni normal' olarak adlandırabileceğimiz bir dönem başladı. Kovid-19 salgını modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı. Artık tişört sadece bir tişört olmayacak, aynı zamanda vücut ısımızı ölçerek ateşimizin olup olmadığını bize ve çevremizdekilere bildirecek" diye konuştu.

Tekstil sektöründe talep artışlarının yaşandığını, salgının etkilerinden yavaş yavaş kurtulduklarını belirten Kizek, "Önümüzü göremediğimiz, sektör olarak birçok faaliyette bulunamadığımız bir yıl oldu ama 2021 yılında umutluyuz" dedi.

"EV KIYAFETLERİNE TALEP ARTTI"

Dış giyim yerine ev kıyafetlerine talebin arttığını aktaran Kizek, Moda, ortaya çıktığı dönemin aynasıdır. Giysiden, aksesuara, saç stiline ya da kozmetik ürününe bakarak kullanıldığı dönemin dinamiklerini anlamak mümkündür. İnsan kendisini iyi hissetmek istediğinde ilk olarak giysilere, makyaja ya da saç stili değişikliklerini başvururlar. Pandemi sürecinde de kendimizi iyi hissetmek, hayatın devam ettiğini göstermek istiyoruz" yorumunda bulundu.

"DÜNYADA ÖNEMLİ BİR OYUNCUYUZ"

Pandemi döneminde Arap ülkeleriyle olan ticaretin arttığına dikkat çeken Kizek, "Yabancı alıcılar ülkemize gelemeyince e-ticarete yöneldik. Avrupa Birliği'nin kısa sürede toparlanması sektöre can suyu olacaktır, şu anda buna odaklandık.  Avrupa'daki gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Kış sezonunda satışların artacağını düşünüyorum. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, teknoloji düzeyi, ekonomik etkinliği ve sosyal etkileşimi itibariyle ülkenin önde gelen sektörlerindendir. Sektörün istihdamdaki payı yüzde 20'dir. Gayri Sa? Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) katkısı yüzde 11'dir. Açıklanan ilk 500 şirketin 100'ü bu sektöre aittir. Sektör halihazırda dünya pazarlarındaki ihtiyacın yaklaşık yüzde 4'ünü tek başına karşılamakta ve net ihracatçı konumunu sürdürmektedir. Bu açıdan da küresel rekabette önemli bir oyuncuyuz" ifadelerini kullandı.


Kovid-19 modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı
Kovid-19 modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı

Yönetim Kurulu, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 modanın teknolojiyle birleşmesini hızlandırdı - Son Dakika Ekonomi

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