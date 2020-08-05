Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla "virüsün genom haritası" çıkarılacak - Son Dakika

Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla "virüsün genom haritası" çıkarılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından, küresel bir salgın olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığını ortaya koyacak bilimsel araştırmayla virüsün genetik haritası çıkarılacak.

Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla

Sağlık Bakanlığı tarafından, küresel bir salgın olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığını ortaya koyacak bilimsel araştırmayla virüsün genetik haritası çıkarılacak.

Araştırma, dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye giriş yapan virüsün bölgelere göre etkinliği ve ülkede yerli suş (bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları) haline gelmiş olan, hala dolaşımda bulunanların hangi coğrafyayla en yakın genetik ilişkisi olup olmadığını ortaya koyacak.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan Kovid-19 virüsünün etkin bir şekilde insan sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Virüsün görülmeye başladığı andan itibaren Türkiye'de tanı kapasitesinin oluşturulması için çalışmalar yapıldığını belirten Korukluoğlu, bu konuda Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında birçok çalışmanın yürütüldüğünü aktardı.

Korukluoğlu, bu dönemde bir yandan araştırmaların sürdüğünü diğer yandan Kovid-19 yerli tanı kitlerinin üretilmesi gibi farklı bilimsel içeriklere de katkı sağlandığını anlattı.

Söz konusu laboratuvarın, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ulusal İnfluenza Merkezi olarak tanımladığı bir referans laboratuvarı olduğunu hatırlatan Korukluoğlu, "Bu nedenle, burada doğrudan solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların sürveyansını da gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Ülkemize ait virüs arşivini oluşturuyoruz"

Korukluoğlu, laboratuvarda Türkiye'de görülen solunum yolu hastalıklarının haritasının çıkarıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle viral enfeksiyonların dağılımının ülkemizde nasıl seyrettiğini belirliyoruz. Kovid-19'dan önce diğer virüsler için bunu yapıyorduk. Solunum yolu virüsleri çeşitli ve çok sayıda. Benzer bulgularla seyreden bir solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilecek 19 viral etken var. Bunların kimisi ağır kimisi daha hafif seyredebiliyor, kimisi de mutasyona yakın olabiliyor. Biz de ülkemize ait virüs arşivini oluşturuyoruz."

"Farklı bölgelerdeki suşlar arasında ilişki değerlendirilecek"

"Kovid-19 virüsünün Türkiye'de görülmeye başlamasıyla, daha önce yürütülen solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların sürveyans çalışmasına yeni bir ajanı daha ekledik." diyen Korukluoğlu, şimdi Kovid-19'a yönelik mutasyon olup olmadığına yönelik bir araştırmanın hayata geçirildiğine değindi.

Doç. Dr. Korukluoğlu, araştırmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde görülen suşların yanı sıra farklı yerlerden izole edilen ve farklı zamanlarda görülen suşların mutasyon geçirip geçirmediğine dair verilerin analiz edilmesi lazım. Geçtiğimiz hafta içinde başlattığımız çalışmayla da bunu ortaya koyacağız. Bu çalışma kapsamında oluşturulan arşivle tüm virüsleri değerlendirme fırsatı yakalanacak. Farklı bölgelerde farklı zamanlarda görülen suşlar arasındaki ilişki değerlendirilecek."

"Türkiye'de görülen Kovid-19'un haritası çıkartılacak"

Korukluoğlu, bu çalışmaların ileri analiz ve teknikler gerektirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de görülen Kovid-19'un haritası çıkartılacak. Dünyada bu konuyla ilgili teknikler çok gelişti. Biz de bu analizleri yapabilecek tekniklere sahibiz. Virüsün tüm genom haritası çıkarılacak. Belirlenecek herhangi bir mutasyonun hastalığın ciddiyetiyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği ortaya konacak. Tüm veriler toplanarak sonuçları değerlendirilecek.

Dünyanın farklı coğrafyalarından giriş yapan orijinlerin ülkemizde hangi bölgelerde daha dominantlık kazanıp kazanmadığı, Türkiye'de yerli suş haline gelmiş olan, hala ülkemizde dolaşımda bulunan suşun hangi coğrafya ile en yakın genetik ilişkisi olup olmadığı belirlenecek."

Yurt dışındaki Kovid-19 virüs örneklerinin ortak kullanılan bir platforma yüklendiğine işaret eden Korukluoğlu, "Bizim başka ülkelerden raporlanan genetik materyali karşılaştırma yapma imkanımız var. Ayrıca, elimizdeki virüs havuzunda yurt dışından gelen ve ülkemizde enfeksiyon tanısı konan, tedavisine başlanan 1-2 hafta önce seyahat öyküsü olan Kovid-19 suşları var. Bu da bu tarz bir ilişkide o ülkenin ve o coğrafyanın suşlarıyla karşılaştırma imkanı verecek." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Korukluoğlu, Türkiye'de 6 bölgede çalışan laboratuvarların sürecin içinde yer aldığını belirterek, tüm solunum yolu virüslerine yönelik 2015'ten bu yana yürütülen çalışmanın Kovid-19 mutasyon araştırması için zemin oluşturduğunu dile getirdi.

Kovid-19 özelinde ilgili laboratuvarlardan pozitif tespit edilen ve viral yükü yüksek hastaların örneklerin toplandığını anlatan Korukluoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgelerdeki arkadaşlarımızın özenle seçtiği örnekler, buradaki laboratuvarımıza geldi. İkinci aşamada hücre kültüründe virüs izolasyonu yapıldı özel şartlarda. Her üretilen virüsün PCR ile çalışma yapılarak geniş bir virüs arşivi oluşturuldu. Mart ayının ortalarından itibaren düzenli olarak tüm bölgelerden örnekleri kabul ettik. Şu ana kadar elimizde 110 hastaya ait olan ve ülkemizdeki toplumu temsil eden bir virüs stoku var. Bu sayı giderek artacak. Bunların yorumlanması da özel bir teknikle yapılacak ve daha sonra ayrıntılı hazırlanan raporu Sayın Bakanımıza sunacağız."

"Gördüğüm en zor virüslerden biri"

Korukluoğlu, koronavirüs ailesinin çok geniş olduğunu ve Kovid-19'un bunların içinde en zor olan virüs özelliği gösterdiğini vurguladı.

Koronavirüs ailesi içinde yer alan Mers-CoV virüsünün, Arap yarımadasından köken aldığına dikkati çeken Korukluoğlu, Türkiye'den de hac ve umre ziyaretlerinde bulunulduğu için endişe yarattığını aktardı.

Gülay Korukluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mers-Cov'un yayılma hızı ve bulaştırıcılığı Kovid-19 ile kıyas kabul etmeyecek kadar az, toplum sağlığı açısından az riskli bir dönem. Yine Mers-CoV'u izliyoruz, ancak Kovid-19'da çok farklı bir enfeksiyon görüyoruz. Meslek hayatım boyunca gördüğüm en zor virüslerden biri.

Virüsün kinetiği, dalgalı saçılım göstermesi, enfekte olduktan yaklaşık bir hafta-10 gün sonra boğaz-burun bölgesinden akciğerlere inmesi, virüse karşı oluşan antikor yanıtının çok uzun süreli devam etmemesi, kişiden kişiye değişen bağışık yanıtla hastalık seyrinin değişmesi virüsün en önemli özelliği. Enfekte olunduktan sonra kimde nasıl seyredeceğinin garantisi yok."

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Genetik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla 'virüsün genom haritası' çıkarılacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim? Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı         
14:58
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın         
14:48
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen         
14:37
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek         
14:04
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı         
14:03
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı         
12:08
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak         
10:31
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu         
07:23
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı         
23:35
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi         
22:44
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü         
17:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 18:11:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla "virüsün genom haritası" çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei