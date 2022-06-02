Kovid-19 nedeniyle azalan kemik iliği nakilleri artmaya başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2 yılda azalan kemik iliği nakilleri, normalleşme süreciyle yeniden hız kazandı.

Ege Bölgesi'ndeki kamu hastaneleri içinde Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen tek kurum olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi'nde ilk nakil, 2018 yılının Ocak ayında yapıldı.

Merkezde ilk yıl 22 nakil gerçekleştirilirken bu sayı bir sene sonra 30'a kadar çıktı. Kovid-19 salgını ise tüm nakillerde olduğu gibi kemik iliği nakillerini de olumsuz etkiledi.

2020'de 22, 2021 yılında çoğunluğu yaz ve sonbahar döneminde olmak üzere 28 naklin gerçekleştirildiği merkezde, vaka sayılarının azalmasıyla yeniden nakil sayılarında artış yaşandı.

2022 yılının ilk 5 ayında 13 nakil gerçekleştiren merkez, 10 hastayı da 2 ay içinde nakil yapmak üzere randevu listesine aldı.

"Pandemi öncesi rakamların üzerine çıkmayı planlıyoruz"

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Bozyaka Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) Hematoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Bilgir, AA muhabirine, onkoloji, hematoloji ve kemik iliği merkezlerinde tedavi gören hastaların salgından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Salgın sürecinde aldıkları önlemlerle nakillere devam ettiklerini belirten Bilgir, "Merkezimizde yaptığımız kemik iliği nakilleri hiçbir zaman durmadı sadece operasyonlarımızda azalma oldu. Birçok hastamız bağışıklık sistemi kötü olduğu için yaşamını yitirdi. Ağır hastalarımızın Kovid-19'a yakalanmamaları için izolasyon tedbirleri aldık." dedi.

Yine salgın sürecinde hastaneye gelemeyen hastalara çevrim içi ya da cep telefonu vasıtasıyla tedavi desteği sunduklarını dile getiren Bilgir, vaka sayılarının azalmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Bilgir, "Kemik iliği naklinde hızlı bir şekilde pandemi öncesi rakamların üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bu yılın ilk 5 ayında 13 hastamıza nakil yaptık. Önümüzdeki 2 ay içinde 10 hastamıza nakil yapmak için planladık. Yıl sonuna kadar 50 hastamıza nakil yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Merkezin sorumlu hekimi Doç. Dr. Demet Çekdemir de vaka sayılarının azalmasıyla tüm tedbirleri alarak nakillere devam ettiklerini aktardı.

Bu süreçte hastaların aşı programlarını da planladıklarını aktaran Çekdemir, "Merkezimizde akraba dışı tarama ve TÜRKKÖK donör kabulüne de başladık." bilgisini verdi.

Kardeşinden alınan ilik nakledildi

Kemik iliği nakli olan 35 yaşındaki Gökhan Güntay, kendisine 2021 yılının Kasım ayında lösemi teşhisi konulduğunu anlattı.

Salgın nedeniyle yavaşlayan nakillerden dolayı büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Güntay, "Evde tedavim sürerken Kovid-19'a yakalandım, naklim biraz ertelendi. Toparlandıktan sonra 15 Mart 2022'de tekrar hastaneye yattım. 28 Mart'ta ise kardeşimden alınan kemik iliği bana nakledildi. Şimdi ilaç tedavim sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hastane başhekimi Doç. Dr. Bülent Çalık da lösemi başta olmak üzerine kan hastalığı teşhisi konulan hastalarını kemik iliği nakliyle sağlıklarına kavuşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.