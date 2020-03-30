Kovid-19 nedeniyle Çekya'da mahsur kalan Türk tır şoförleri Belarus üzerinden yurda dönecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle Çekya'da mahsur kalan Türk tır şoförleri Belarus üzerinden yurda dönecek - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle Çekya'da mahsur kalan Türk tır şoförleri Belarus üzerinden yurda dönecek

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çekya'nın başkenti Prag'da mahsur kalan 8 Türk tır şoförü, Belarus üzerinden Türkiye'ye dönecek.

Kovid-19 nedeniyle Çekya'da mahsur kalan Türk tır şoförleri Belarus üzerinden yurda dönecek, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çekya'nın başkenti Prag'da mahsur kalan 8 Türk tır şoförü, Belarus üzerinden Türkiye'ye dönecek.

Türkiye'ye dönmek isteyen şoförlere havalimanına kadar eşlik eden Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları'nın 21 Mart tarihli tarifeli Prag - İstanbul uçuşunun son anda iptal edilmesi nedeniyle Prag'da kalan 11 tır şoförünün 8'ini Türkiye'ye dönmek üzere Prag Vaclav Havel Havalimanı'ndan yolcu ettiklerini söyledi.

Prag'da bulundukları zaman zarfında Büyükelçiliğin, şoförlerle yakından ilgilendiğini belirten Bağış, "Muammer Akgün, Bülent Kepenek, Nazım Denkçioğlu, Ziya Erkin, Ali Usta, İrfan Yıldırım, İsmet Adsız ve Eyüp Akçakaya adlı vatandaşlarımızı Belarus'a ulaştıklarında 14 gün başkent Minsk'te karantinaya tabi tutulabilme ihtimali ve ardından İstanbul'a vardıklarında ise yeniden 14 gün karantinada kalacakları konusunda bilgilendirdik. Uyarılarımıza rağmen her şeyi göze alarak Çekya'dan ayrılmak istediklerini belirten şoförler, memlekete dönmek için yola çıktılar." diye konuştu.

Büyükelçi Bağış, şoförlere seyahat süresince dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunduktan sonra onlara maske hediye etti.

TIR sürücülerinden Bülent Kepenek ise Prag'dan sorunsuz bir şekilde Minsk Havalimanı'na ulaştıklarını belirterek Büyükelçi Bağış'a, gösterdiği yakın ilgiden ötürü teşekkür etti.

Şoförler, yarın Minsk'ten İstanbul'a hareket edecekler.

Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:06 Kaynak: AA

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